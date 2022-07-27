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Эвертон
29.07.2022 21:45 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 04:50 | Обновлено 27 июля 2022, 05:01
344
0

Эвертон – Динамо. Миколенко против Киева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июля в 21:45 товарищеский матч в Ливерпуле

27 июля 2022, 04:50 | Обновлено 27 июля 2022, 05:01
344
0
Эвертон – Динамо. Миколенко против Киева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

29 июля в 21:45 по киевскому времени в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится благотворительный матч.

На поле выйдут киевское «Динамо» и английский «Эвертон».

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко сыграет против своей бывшей команды.

Поединок будет иметь статус благотворительного. Средства, которые удастся собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.

Эвертон – Динамо. Миколенко против Киева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Эвертон Динамо Киев товарищеские матчи благотворительные матчи Виталий Миколенко контрольные матчи УПЛ Эвертон - Динамо
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Источник Sport.ua
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