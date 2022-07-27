Товарищеские матчи
29.07.2022 21:45 - : -
Украина. Премьер лига27 июля 2022, 04:50 | Обновлено 27 июля 2022, 05:01
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Эвертон – Динамо. Миколенко против Киева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 июля в 21:45 товарищеский матч в Ливерпуле
27 июля 2022, 04:50 | Обновлено 27 июля 2022, 05:01
344
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29 июля в 21:45 по киевскому времени в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится благотворительный матч.
На поле выйдут киевское «Динамо» и английский «Эвертон».
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко сыграет против своей бывшей команды.
Поединок будет иметь статус благотворительного. Средства, которые удастся собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.
Эвертон – Динамо. Миколенко против Киева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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