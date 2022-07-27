29 июля в 21:45 по киевскому времени в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится благотворительный матч.

На поле выйдут киевское «Динамо» и английский «Эвертон».

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко сыграет против своей бывшей команды.

Поединок будет иметь статус благотворительного. Средства, которые удастся собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.

Эвертон – Динамо. Миколенко против Киева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция