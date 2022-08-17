Продуктивный спарринг. Ворскла забила 10 голов в контрольном матче

«Ворскла» в рамках подготовки к новому сезону УПЛ провела спарринг с аматорской командой «Севлюш». Полтавчане выиграли со счетом 10:1.

Четыре гола забил Степанюк, трижды отличился Марлисон.

Ворскла - Севлюш 10:1

Голы: Степанюк (4), Фелипе, Олейник, Марлисон (3), игрок на просмотре

Ворскла: Ризнык, Фелипе, Чеснаков, Бацула, Челядин, игрок на просмотре, Тотре, Скляр, Олейник, Марлисон, Степанюк