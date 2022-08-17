Украина. Премьер лига17 августа 2022, 22:29 |
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Продуктивный спарринг. Ворскла забила 10 голов в контрольном матче
Команда обыграла аматоров
17 августа 2022, 22:29 |
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«Ворскла» в рамках подготовки к новому сезону УПЛ провела спарринг с аматорской командой «Севлюш». Полтавчане выиграли со счетом 10:1.
Четыре гола забил Степанюк, трижды отличился Марлисон.
Ворскла - Севлюш 10:1
Голы: Степанюк (4), Фелипе, Олейник, Марлисон (3), игрок на просмотре
Ворскла: Ризнык, Фелипе, Чеснаков, Бацула, Челядин, игрок на просмотре, Тотре, Скляр, Олейник, Марлисон, Степанюк
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