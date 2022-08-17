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  4. Продуктивный спарринг. Ворскла забила 10 голов в контрольном матче
Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 22:29 |
528
0

Продуктивный спарринг. Ворскла забила 10 голов в контрольном матче

Команда обыграла аматоров

17 августа 2022, 22:29 |
528
0
Продуктивный спарринг. Ворскла забила 10 голов в контрольном матче
ФК Ворскла

«Ворскла» в рамках подготовки к новому сезону УПЛ провела спарринг с аматорской командой «Севлюш». Полтавчане выиграли со счетом 10:1.

Четыре гола забил Степанюк, трижды отличился Марлисон.

Ворскла - Севлюш 10:1
Голы: Степанюк (4), Фелипе, Олейник, Марлисон (3), игрок на просмотре

Ворскла: Ризнык, Фелипе, Чеснаков, Бацула, Челядин, игрок на просмотре, Тотре, Скляр, Олейник, Марлисон, Степанюк

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Источник ФК Ворскла
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