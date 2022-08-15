Траоре в игре. Шахтер победил Аль-Фатех в первом матче дня

«Шахтер» – «Аль-Фатех» - 4:0



Голы: Сикан, 7, 36, Вакула 24, Кривцов, 33, Траоре, 89.

«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 60), Бондар, Кривцов, Чоботенко, Корниенко, Фарина, Джурасек, Очеретько (Криськив, 60), Кащук, Вакула, Сикан (Траоре, 60)



Донецкий «Шахтер» уверенно провел свой первый матч дня против «Аль-Фатеха» из Саудовской Аравии.

Команда Игора Йовичевича захватила инициативу со старта встречи и в итоге разгромила соперника 5:0.

Дублем отметился Даниил Сикан, особо стоит отметить гол с пенальти в исполнении Лассины Траоре, который впервые вышел на поле после тяжелой травмы.

Второй матч с участием команд пройдет в 19.00.

