Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Траоре в игре. Шахтер победил Аль-Фатех в первом матче дня
Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 13:46 | Обновлено 15 августа 2022, 14:00
484
0

Траоре в игре. Шахтер победил Аль-Фатех в первом матче дня

Команда Игора Йовичевича была явно сильнее соперника

15 августа 2022, 13:46 | Обновлено 15 августа 2022, 14:00
484
0
Траоре в игре. Шахтер победил Аль-Фатех в первом матче дня
Шахтар

«Шахтер» – «Аль-Фатех» - 4:0

 Голы: Сикан, 7, 36, Вакула 24, Кривцов, 33, Траоре, 89.

«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 60), Бондар, Кривцов, Чоботенко, Корниенко, Фарина, Джурасек, Очеретько (Криськив, 60), Кащук, Вакула, Сикан (Траоре, 60)

Донецкий «Шахтер» уверенно провел свой первый матч дня против «Аль-Фатеха» из Саудовской Аравии.

Команда Игора Йовичевича захватила инициативу со старта встречи и в итоге разгромила соперника 5:0. 

Дублем отметился Даниил Сикан, особо стоит отметить гол с пенальти в исполнении Лассины Траоре, который впервые вышел на поле после тяжелой травмы. 

Второй матч с участием команд пройдет в 19.00.
 

По теме:
Рашин – Заря – 0:10. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Аль-Фатех – 5:0. Матч 1. Текстовая трансляция
Йовичевич назвал состав Шахтера на первый матч с Аль-Фатехом
товарищеские матчи Шахтер Донецк Аль-Фатех контрольные матчи УПЛ отчеты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
Бокс | 15 августа 2022, 13:43 6
ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф

Василий каждый последующий раз пробивает новое дно

ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
Футбол | 14 августа 2022, 21:15 6
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ

В центральном поединке 2-го тура АПЛ «Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
Футбол | 14.08.2022, 19:10
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия арендовала полузащитника Барселоны
Футбол | 15.08.2022, 05:05
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия арендовала полузащитника Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия арендовала полузащитника Барселоны
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Футбол | 14.08.2022, 16:14
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
13.08.2022, 18:57 9
Футбол
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
14.08.2022, 06:50
Бокс
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
15.08.2022, 04:40
Другие виды
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
14.08.2022, 07:23
Бокс
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
13.08.2022, 17:40 46
Футбол
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
13.08.2022, 12:18 32
Футбол
Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
13.08.2022, 23:36 6
Футбол
Украина проиграла Словении, Лэнь сыграл за сборную впервые с 2018 года
Украина проиграла Словении, Лэнь сыграл за сборную впервые с 2018 года
13.08.2022, 21:57 2
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности