Траоре в игре. Шахтер победил Аль-Фатех в первом матче дня
Команда Игора Йовичевича была явно сильнее соперника
«Шахтер» – «Аль-Фатех» - 4:0
Голы: Сикан, 7, 36, Вакула 24, Кривцов, 33, Траоре, 89.
«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 60), Бондар, Кривцов, Чоботенко, Корниенко, Фарина, Джурасек, Очеретько (Криськив, 60), Кащук, Вакула, Сикан (Траоре, 60)
Донецкий «Шахтер» уверенно провел свой первый матч дня против «Аль-Фатеха» из Саудовской Аравии.
Команда Игора Йовичевича захватила инициативу со старта встречи и в итоге разгромила соперника 5:0.
Дублем отметился Даниил Сикан, особо стоит отметить гол с пенальти в исполнении Лассины Траоре, который впервые вышел на поле после тяжелой травмы.
Второй матч с участием команд пройдет в 19.00.
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