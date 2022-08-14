Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Аль-Фатех. Матч 1. Текстовая трансляция
Украина. Премьер лига
14 августа 2022, 21:55 | Обновлено 14 августа 2022, 22:42
739
0

Шахтер – Аль-Фатех. Матч 1. Текстовая трансляция

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка донецкого клуба

14 августа 2022, 21:55 | Обновлено 14 августа 2022, 22:42
739
0
Шахтер – Аль-Фатех. Матч 1. Текстовая трансляция
Шахтер Донецк

В понедельник, 15 августа, состоятся два поединка донецкого «Шахтера» против саудовского «Аль-Фатеха», которые пройдут в Словении. Первый начнется в 12:00, а второй – в 19:00 по киевскому времени.

Оба матча пройдут в рамках «Shakhtar Global Tour for Peace», все средства, собранные организаторами, пойдут на помощь украинской армии и мирным гражданам Украины, пострадавших из-за российской агрессии.

Донецкая команда продолжает готовиться к старту Украинской Премьер-лиги и участию в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперник «Шахтера» примечателен тем, что с 2018 года его цвета защищал экс-динамовец Максим Коваль, который на днях присоединился к тираспольскому «Шерифу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Аль-Фатех», за которой можно следить здесь. 

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Шахтер – Аль-Фатех. Матч 2. Текстовая трансляция
Рашин повержен! Заря забила 10 мячей в товарищеском матче
Шахтер – Аль-Фатех. Матч 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк Аль-Фатех товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского
Футбол | 14 августа 2022, 13:23 1
Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского
Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского

Итальянский клуб готов рассмотреть возможность продажи украинца

Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
Бокс | 14 августа 2022, 12:04 0
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»

Британский боксер считает, что Энтони Джошуа будет сложно победить в реванше

ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
Теннис | 14.08.2022, 10:12
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
Дерби с перцем! Челси и Тоттенхэм разошлись напряженным миром
Футбол | 14.08.2022, 20:32
Дерби с перцем! Челси и Тоттенхэм разошлись напряженным миром
Дерби с перцем! Челси и Тоттенхэм разошлись напряженным миром
Давид Нерес может пропустить матч против Динамо
Футбол | 14.08.2022, 18:50
Давид Нерес может пропустить матч против Динамо
Давид Нерес может пропустить матч против Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
13.08.2022, 18:11 2
Бокс
МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет в Бразилию»
МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет в Бразилию»
13.08.2022, 06:25 8
Футбол
ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
12.08.2022, 23:40
Бокс
Барселона: от великого до смешного. И наоборот
Барселона: от великого до смешного. И наоборот
13.08.2022, 07:30 3
Футбол
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
14.08.2022, 07:23
Бокс
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
13.08.2022, 17:40 45
Футбол
Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч
Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч
12.08.2022, 22:01 16
Футбол
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
12.08.2022, 17:40 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности