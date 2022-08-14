В понедельник, 15 августа, состоятся два поединка донецкого «Шахтера» против саудовского «Аль-Фатеха», которые пройдут в Словении. Первый начнется в 12:00, а второй – в 19:00 по киевскому времени.

Оба матча пройдут в рамках «Shakhtar Global Tour for Peace», все средства, собранные организаторами, пойдут на помощь украинской армии и мирным гражданам Украины, пострадавших из-за российской агрессии.

Донецкая команда продолжает готовиться к старту Украинской Премьер-лиги и участию в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперник «Шахтера» примечателен тем, что с 2018 года его цвета защищал экс-динамовец Максим Коваль, который на днях присоединился к тираспольскому «Шерифу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Аль-Фатех», за которой можно следить здесь.