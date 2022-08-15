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Шахтер Донецк
15.08.2022, FT 5 : 0
Аль-Фатех
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Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 15:25 |
323
0

Шахтер - Аль-Фатех - 5:0. Дубль Сикана и гол Траоре. Обзор матча

Команда Йовичевича добыла легкую победу

15 августа 2022, 15:25 |
323
0
Шахтер - Аль-Фатех - 5:0. Дубль Сикана и гол Траоре. Обзор матча
ФК Шахтер

«Шахтер» в контрольном матче обыграл «Аль-Фатех» со счетом 5:0. Дубль оформил Даниил Сикан, а Лассина Траоре, который восстановился после травмы, успел забить гол.

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кривцов (Шахтер Донецк).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Вакула (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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