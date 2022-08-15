Товарищеские матчи
15.08.2022, FT 5 : 0
Украина. Премьер лига15 августа 2022, 15:25 |
323
0
Шахтер - Аль-Фатех - 5:0. Дубль Сикана и гол Траоре. Обзор матча
Команда Йовичевича добыла легкую победу
15 августа 2022, 15:25 |
323
0
«Шахтер» в контрольном матче обыграл «Аль-Фатех» со счетом 5:0. Дубль оформил Даниил Сикан, а Лассина Траоре, который восстановился после травмы, успел забить гол.
События матча
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кривцов (Шахтер Донецк).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Вакула (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 августа 2022, 05:05 0
Нико Гонсалес проведет сезон в стане «летучих мышей»
Бокс | 15 августа 2022, 14:17 3
Конечно, это победа над Владимиром Кличко
Футбол | 15.08.2022, 09:19
Футбол | 15.08.2022, 12:05
Футбол | 15.08.2022, 05:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
15.08.2022, 04:40
14.08.2022, 19:10 38
14.08.2022, 23:59 1
14.08.2022, 16:14 5
13.08.2022, 21:57 2
14.08.2022, 14:07
13.08.2022, 17:40 46