Украина. Премьер лига15 августа 2022, 11:04 | Обновлено 15 августа 2022, 11:06
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Йовичевич назвал состав Шахтера на первый матч с Аль-Фатехом
Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.
15 августа 2022, 11:04 | Обновлено 15 августа 2022, 11:06
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В понедельник, 15 августа, состоится товарищеский матч, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против «Аль-Фатеха» из Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.
Состав «Шахтера» на первый матч с «Аль-Фатехом»: Пятов, Бондарь, Кривцов, Чоботенко, Корниенко, Фарина, Джурасек, Очеретько, Кащук, Вакула, Сикан.
Запасные: Шевченко, Крыськив, Траоре.
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