Йовичевич назвал состав Шахтера на первый матч с Аль-Фатехом

В понедельник, 15 августа, состоится товарищеский матч, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против «Аль-Фатеха» из Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

Состав «Шахтера» на первый матч с «Аль-Фатехом»: Пятов, Бондарь, Кривцов, Чоботенко, Корниенко, Фарина, Джурасек, Очеретько, Кащук, Вакула, Сикан.

Запасные: Шевченко, Крыськив, Траоре.