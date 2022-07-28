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  4. Шесть голов. Александрия провела результативный спарринг
Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 17:30 | Обновлено 28 июля 2022, 17:31
466
0

Шесть голов. Александрия провела результативный спарринг

Команды сыграли вничью

28 июля 2022, 17:30 | Обновлено 28 июля 2022, 17:31
466
0
Шесть голов. Александрия провела результативный спарринг
fco.com.ua

Команды УПЛ «Александрия» и «Ингулец» провели контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.

Игра завершилась со счетом 3:3.

Александрия - Ингулец 3:3
Голы: Рыбалка, Мирошниченко, Волошин - Близниченко (2), Мандриченко

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Источник Sport.ua
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