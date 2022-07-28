Украина. Премьер лига28 июля 2022, 17:30 | Обновлено 28 июля 2022, 17:31
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Шесть голов. Александрия провела результативный спарринг
Команды сыграли вничью
28 июля 2022, 17:30 | Обновлено 28 июля 2022, 17:31
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Команды УПЛ «Александрия» и «Ингулец» провели контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.
Игра завершилась со счетом 3:3.
Александрия - Ингулец 3:3
Голы: Рыбалка, Мирошниченко, Волошин - Близниченко (2), Мандриченко
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