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  4. Александрия – Ингулец – 3:3. Видео голов и обзор матча
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Ингулец
27.07.2022, FT 3 : 3
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
04 августа 2022, 07:19 | Обновлено 04 августа 2022, 07:29
161
0

Александрия – Ингулец – 3:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

04 августа 2022, 07:19 | Обновлено 04 августа 2022, 07:29
161
0
Александрия – Ингулец – 3:3. Видео голов и обзор матча
ФК Ингулец

В рамках подготовки к новому сезону «Александрия» и «Ингулец» сыграли вничью со счетом 3:3 в товарищеском матче.

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Источник Sport.ua
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