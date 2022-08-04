Товарищеские матчи
27.07.2022, FT 3 : 3
Франция04 августа 2022, 07:19 | Обновлено 04 августа 2022, 07:29
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Александрия – Ингулец – 3:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
04 августа 2022, 07:19 | Обновлено 04 августа 2022, 07:29
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В рамках подготовки к новому сезону «Александрия» и «Ингулец» сыграли вничью со счетом 3:3 в товарищеском матче.
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