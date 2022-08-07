Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Товарищеские матчи
Рома
07.08.2022, FT 5 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 23:40 | Обновлено 08 августа 2022, 00:32
1794
27

Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче

Римляне уверенно обыграли «горняков»

07 августа 2022, 23:40 | Обновлено 08 августа 2022, 00:32
1794
27
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
twitter.com/FCShakhtar

Донецкий «Шахтер» в Риме на заполненном «Стадио Олимпико» провел товарищеский матч против «Ромы».

Римляне активно начали встречу, постоянно держа в напряжении оборону донецкого клуба. «Горняки» сдерживали натиск соперников до 19-й минуты, когда хозяева разыграли быструю комбинацию с завершающим точным ударом Пеллегрини.

Подопечные Жозе Моуриньо не сбавляли оборотов, и Трубину раз за разом приходилось демонстрировать свою реакцию. Но и голкипер «Шахтера» был бессилен в конце тайма, когда Манчини расстреливал ворота. А перед перерывом пытавшийся спасти ситуацию Конопля срезал мяч в собственные ворота.

В первом тайме «горняки» запомнились разве что фирменным скоростным проходом Мудрика и дальним ударом Михайличенко.


Фото - ФК Шахтер

Во втором тайме было создано меньше голевых моментов. Но те, которые были, возникали у ворот «Шахтера». Своими шансами воспользовались Дзаньоло и Бове, которые увеличили преимущество «Ромы». Еще в одном эпизоде донецкий клуб выручила перекладина. От каркаса ворот мяч отскочил в спину Пятова, а затем – в штангу.

5:0 – болезненное поражение «Шахтера». Но будем надеяться, что тренерский штаб «горняков» сделает правильные выводы после поединка в Риме.

Товарищеский матч.

«Рома» – «Шахтер» – 5:0

Пеллегрини (19), Манчини (41), Конопля (45+1, автогол), Дзаньоло (59), Бове (87)

Михайличенко (42)

«Рома»: Руи Патрисиу, (Свилар, 46, Боер, 80), Манчини (Бове, 65), Камбулла (Смоллинг, 46), Винья (Ибаньес, 46), Челик (Карсдорп, 46), Пеллегрини (Трипи, 80), Матич (Кристанте, 46), Спинацолла (Эль-Шаарави, 58), Дибала (Афена-Гьян, 80), Дзаньоло (Вейналдум, 65), Абрахам (Шомуродов, 80).

«Шахтер» (первый тайм): Трубин, Матвиенко, Конопля, Кривцов, Бондарь, Джурасек, Кулаков, Судаков, Михайличенко, Мудрик, Вакула.

«Шахтер» (второй тайм): Пятов, Бондарь, Кривцов (Козик, 61), Матвиенко (Кирюханцев, 76), Конопля, Корниенко, Очеретько, Тотовицкий, Бондарь, Кащук, Сикан.

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

РОМА - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Шесть голов на двоих. Металлист 1925 переиграл Диназ в результативном матче
ВИДЕО. Шахтер растерялся. Манчини и Спинаццола оформили перевес Ромы
Рома Рим товарищеские матчи благотворительные матчи Шахтер Донецк Рома - Шахтер контрольные матчи УПЛ отчеты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вест Хэм – Ман Сити – 0:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07 августа 2022, 22:03 0
Вест Хэм – Ман Сити – 0:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча
Вест Хэм – Ман Сити – 0:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Английской Премьер-лиги

Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов
Футбол | 07 августа 2022, 10:26 1
Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов
Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов

Грузин Лочошвили близок к переезду в Италию

Украинцы сыграют в Европе. Все, что нужно знать о челленджерах 8–14 августа
Теннис | 07.08.2022, 20:05
Украинцы сыграют в Европе. Все, что нужно знать о челленджерах 8–14 августа
Украинцы сыграют в Европе. Все, что нужно знать о челленджерах 8–14 августа
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
Футбол | 07.08.2022, 11:06
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Футбол | 07.08.2022, 09:59
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Комментарии 27
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Rzechpospolita
Посмотревши три тайма игры Шахтера (два с Аяксом и первый с Ромой) вообще не видно тренерской руки, ну нигде…. В сравнение даже с тренером Зори, то это небо и земля! В Заре прекрасный тренер, как и впрочем все, что были до него! А вот в Шахтере… после Луческу, достойного так никого и не было ( и все же иногда доставляли радость классными матчами, как с Аталантой, С Загребом, две победы над Реалом, те матчи, которые реально подарили много эмоции, особенно с Загребом и с Аталантой) Поздравляю Днепр! Они только выиграли от того, что этот хорват ушёл от них! 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Макс Максов
Страшно за ЛЧ, хіба з жеребкуванням пощастить...
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Vytas Mesk
Что за тренер, вообще стратегии ноль
Ответить
+2
Злий Глобинець
Головне терпіння в цей нелегкий час. Дай Бог закінчиться війна, ми відіб'ємось від рашистів, і тоді буде свято і на нашій вулиці. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Злий Глобинець
Клас є клас, що тут коментувати. Команда молода, ще незіграна, і результати будуть максимум в наступному році.
Зате молодь відчула, як воно грати в Лізі Чемпіонів.
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Gregory Dnipro
товарняк 5-0 ! в ЛЧ будет в каждом матче 7-8 ! построили "команду" гудки кацапские ! 
Ответить
+1
Igor_Avtoigor
Вся надежда на Трубина
Ответить
0
Igor_Avtoigor
Нет у вас своих хороших футболистов, а академия ваша это все блеф и только, без легионеров вы команда пустышка
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Аргумент
Печально очень печально ,ну такой опыт тоже опыт ,с 10 бразильцами БМ проигрывали с таким счётом ,Игра строиться команда молодая строиться ,будет в составе Степаненко ,Зубков ,Траоре ,совсем другая игра будет.Понравился Тотовицкий ,Бондаренко.Судаков и Мудрик слабо сегодня ,а Джурасек вообще был на поле в первом тайме ????,очень слабо отыграл он ,ну и  защита проходной двор.Ну лучше сейчас делать выводы с таких игр ,а не когда начнется сезон. 
Ответить
0
Igor_Avtoigor
Гейм Овер кроты
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Igor_Avtoigor
Мда, 
Ответить
0
Аргумент
Этот матч за мир в Украине ,средства идут на помощь Украине и ВСУ,так ещё и полный стадион в Риме напомнили всем что у нас творится   .Проиграли и  плохо сыграли ,ну всеровно молодцы,а сепары боты суркисов опзжешных и бени  все гавкают тут за тарелку супа 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
igor shmuylo
Полная жопа вообще. Некакие.в лиге чемп.  Всеигры проиграют, динамо номер 2
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер рассказал о ближайших планах Ломаченко
Промоутер рассказал о ближайших планах Ломаченко
06.08.2022, 15:25 4
Бокс
Музычук ведут команду. Украина разгромила Нидерланды и вышла на 2-е место
Музычук ведут команду. Украина разгромила Нидерланды и вышла на 2-е место
06.08.2022, 01:50
Другие виды
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
06.08.2022, 14:30 1
Футбол
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
07.08.2022, 14:03
Футбол
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
06.08.2022, 06:52 3
Футбол
Ночное безумие в США. Почему стоит следить за теннисом?
Ночное безумие в США. Почему стоит следить за теннисом?
06.08.2022, 11:27 3
Теннис
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
06.08.2022, 21:38 4
Футбол
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности