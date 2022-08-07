Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче

Донецкий «Шахтер» в Риме на заполненном «Стадио Олимпико» провел товарищеский матч против «Ромы».

Римляне активно начали встречу, постоянно держа в напряжении оборону донецкого клуба. «Горняки» сдерживали натиск соперников до 19-й минуты, когда хозяева разыграли быструю комбинацию с завершающим точным ударом Пеллегрини.

Подопечные Жозе Моуриньо не сбавляли оборотов, и Трубину раз за разом приходилось демонстрировать свою реакцию. Но и голкипер «Шахтера» был бессилен в конце тайма, когда Манчини расстреливал ворота. А перед перерывом пытавшийся спасти ситуацию Конопля срезал мяч в собственные ворота.

В первом тайме «горняки» запомнились разве что фирменным скоростным проходом Мудрика и дальним ударом Михайличенко.



Фото - ФК Шахтер

Во втором тайме было создано меньше голевых моментов. Но те, которые были, возникали у ворот «Шахтера». Своими шансами воспользовались Дзаньоло и Бове, которые увеличили преимущество «Ромы». Еще в одном эпизоде донецкий клуб выручила перекладина. От каркаса ворот мяч отскочил в спину Пятова, а затем – в штангу.

5:0 – болезненное поражение «Шахтера». Но будем надеяться, что тренерский штаб «горняков» сделает правильные выводы после поединка в Риме.

Товарищеский матч.

«Рома» – «Шахтер» – 5:0

Пеллегрини (19), Манчини (41), Конопля (45+1, автогол), Дзаньоло (59), Бове (87)

Михайличенко (42)

«Рома»: Руи Патрисиу, (Свилар, 46, Боер, 80), Манчини (Бове, 65), Камбулла (Смоллинг, 46), Винья (Ибаньес, 46), Челик (Карсдорп, 46), Пеллегрини (Трипи, 80), Матич (Кристанте, 46), Спинацолла (Эль-Шаарави, 58), Дибала (Афена-Гьян, 80), Дзаньоло (Вейналдум, 65), Абрахам (Шомуродов, 80).

«Шахтер» (первый тайм): Трубин, Матвиенко, Конопля, Кривцов, Бондарь, Джурасек, Кулаков, Судаков, Михайличенко, Мудрик, Вакула.

«Шахтер» (второй тайм): Пятов, Бондарь, Кривцов (Козик, 61), Матвиенко (Кирюханцев, 76), Конопля, Корниенко, Очеретько, Тотовицкий, Бондарь, Кащук, Сикан.

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

РОМА - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА