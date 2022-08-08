Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился мыслями по итогам благотворительного матча в Риме против «Ромы» (0:5).

– Что можете сказать об игре?

– Тяжелый матч, если мы смотрим по результату. Это хороший тест для нас – увидели несколько ситуаций, которые будут нам полезны, моменты, над чем нам надо работать. Сравнивать наши с «Ромой» составы на данный момент сложно, даже несправедливо – и по бюджетам, и по уровню футболистов. Первый тайм для нас получился хорошим на протяжении 30 минут: успешно выходили из-под прессинга «Ромы», получалось то, над чем работали на тренировках. Сопернику было сложно найти между линиями Дзаньоло и Дибалу, которого не было видно вообще в первые полчаса. Но точечные моменты и ошибки предопределили ход матча. Есть разница между тем, чтобы идти на перерыв с 1:0 или 3:0. Думаю, именно здесь поменялась игра, эмоции футболистов. И, конечно же, игроки такого уровня, как у «Ромы», с такой атмосферой на стадионе наказывают за каждую ошибку.

Во втором тайме также через комбинации у нас получалось достаточно, но не было конкретики в последней трети поля. В этом случае, как говорится, все покупается деньгами, поэтому и торгуются на европейском рынке игроки по 70, по 100 миллионов. Так что для нас это хороший урок – посмотреть, где мы находимся на данный момент, что мы успешно сделали, что делали не на том уровне. «Рома» – физически мощная команда, которая обыгрывала нас в единоборствах. Они уже сейчас начинают чемпионат, и это тоже небольшой нюанс. У нас же еще есть над чем поработать. Поэтому будем готовиться дальше. Считаю, этот матч пойдет нам в актив, несмотря на итог. Настроение нам такой результат не испортит, хоть выглядит он не очень хорошо. Но должны понимать, с кем мы играли, где играли, в какой атмосфере – и для многих футболистов это первый подобный опыт. Скажу еще раз: особенно первый тайм пойдет в актив, второй тайм тоже по комбинаторике, но ошибки наших футболистов под таким давлением определили исход матча.

– Что именно понравилось в исполнении команды в первые 30 минут?

– Как я и говорил, это выход из обороны под прессингом. Прийти сюда с желанием играть в футбол, зная об атмосфере, о 70 тысячах болельщиков, о презентации таких футболистов максимального уровня – это надо иметь кураж, не бояться ошибиться в своей штрафной, в первой зоне, а ведь мы легко выходили до третьей зоны. Так что, если анализировать, это был действительно хороший матч с мячом, без мяча хорошо сужались, чтобы не проходили проникающие передачи. Да, конечно, мастерство имеет большое значение, когда можно через короткий пас или «стеночку» доходить до моментов и полумоментов, но мы это контролировали в первые полчаса, и можно только похвалить римлян за их мастерство, когда они забили первый гол. К тому же несколько футболистов не сыграли: Степаненко очень важен для нашей команды, Траоре, который восстанавливается, и тот же Зубков. То есть здесь есть пространство для прогресса, но сама идея, которая была в некоторых моментах, позволяет нам думать, что мы можем играть против больших команд. А «Рома», я считаю, в этом году фаворит в борьбе за скудетто. Так что лучше сейчас проиграть, чем позже. И это может сделать нас только сильнее.

– Вы сказали об отсутствии Тараса Степаненко на поле. Действительно ощущалось это?

– Конечно. Когда он не играет, то и у сборной Украины тоже возникают проблемы. Для нас, когда мы сейчас строим новую команду, Степаненко – абсолютный лидер и мышцы команды. А нам не хватало мышц в сравнении с соперником. С мячом комбинаторика была хорошая, но немного не хватало в единоборствах. Плюс индивидуальные ошибки, которые направили матч в пользу соперника. Легко играть, когда уже имеешь преимущество 3:0. И нам было бы легко в такой ситуации. На этом остаемся, работаем дальше. Это хороший опыт для всех нас.

– Все оценили атмосферу. Как вам в целом решение о проведении благотворительного матча «Рома» – «Шахтер»?

– Можем только поблагодарить «Рому». Они еще раз показали, что являются великим клубом. Это благотворительный матч, это много средств, которые собрали для помощи Украине – армии, мирным жителям, детям, всем нуждающимся. Думаю, именно это событие – самое важное в нынешней ситуации. 70 тысяч человек в самом сердце Рима, и все собранные деньги идут на благотворительность – наверное, так спорт может помочь в решении политических ситуаций. И я очень горд тем, что «Рома» предоставила нам возможность сыграть этот матч, что мы сыграли достойно, в определенных моментах выглядели хорошо. Но результат тот, который имеем. Должны это принять и спокойно пережить.