В воскресенье, 7 августа, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся римская «Рома» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Донецкий клуб проводит второй летний сбор, который проходит в Словении. «Горняки» расположились на тренировочной базе местной Федерации футбола в городе Брдо, где весной этого года жила и готовилась к отборочным играм ЧМ-2022 национальная сборная Украины. Первый сбор «Шахтер» провел в Нидерландах, где сыграл три товарищеских матча. Команда Игора Йовичевича сыграла вничью с «Фортуной Ситтард» (3:3) и «Утрехтом» (2:2), проиграв амстердамскому «Аяксу» (1:3). «Рома» готовится к новому итальянскому чемпионату, и матч против «Шахтера» станет последним для «волков» перед стартом Серии А.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.