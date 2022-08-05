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07.08.2022 21:45 - : -
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Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 22:53 | Обновлено 05 августа 2022, 22:54
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0

Рома – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

05 августа 2022, 22:53 | Обновлено 05 августа 2022, 22:54
534
0
Рома – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В воскресенье, 7 августа, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся римская «Рома» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Донецкий клуб проводит второй летний сбор, который проходит в Словении. «Горняки» расположились на тренировочной базе местной Федерации футбола в городе Брдо, где весной этого года жила и готовилась к отборочным играм ЧМ-2022 национальная сборная Украины. Первый сбор «Шахтер» провел в Нидерландах, где сыграл три товарищеских матча. Команда Игора Йовичевича сыграла вничью с «Фортуной Ситтард» (3:3) и «Утрехтом» (2:2), проиграв амстердамскому «Аяксу» (1:3). «Рома» готовится к новому итальянскому чемпионату, и матч против «Шахтера» станет последним для «волков» перед стартом Серии А.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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