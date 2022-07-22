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22 июля 2022, 21:22 | Обновлено 22 июля 2022, 22:49
2204
1

Ничья в спарринге. Шахтар не сумел склонить Фортуну на свою сторону

Горняки провели первый матч под руководством Игора Йовичевича

22 июля 2022, 21:22 | Обновлено 22 июля 2022, 22:49
2204
1
Ничья в спарринге. Шахтар не сумел склонить Фортуну на свою сторону
Шахтар.

Свой первый спарринг летнего межсезонья и дебютный поединок под руководством нового главного тренера, Игоря Йовичевича, «Шахтер» провел в Нидерландах.

В стартовом поединке летнего тренировочного сбора чемпионам Украины противостояла 15-я команда местной Эредивизи.

«Горняки» предстали украинизированной и очень молодой командой с одним легионером, Джурасеком, в старте.

Команда из города Ситтарда на полтора месяца раньше начала подготовку. Не удивительно, что нидерландцы очень активно пошли в атаку и к 14-й минуте забили дважды.

Впрочем, до перерыва донетчане смогли отыграться. А после - усилиями Очеретька и выйти вперед. 

Но победить не удалось. На 69-й минуте Нослин забил свой второй гол и установил итоговый паритет в матче - 3:3. 

Очень полезный спарринг. Но это еще далеко не все. 26-го «Шахтер» сыграет контрольный матч с «Аяксом», а 30-го с «Утрехтом»

Товарищеский матч.

«Фортуна» (Ситтард) - «Шахтар» - 3:3

Голи: Нослин (11, 69), Сьонтинс (14) - Сикан (36), Степаненко (44), Очеретько (63)

«Шахтар»: Трубин (Пятов, 46), Корниенко (Кащук, 46), Степаненко (Топалов, 46), Тотовицкий (Чех, 46), Сикан (Кулаков, 46), Джурасек (Судаков, 46), Бондарь (Савченко, 46), Криськив (Очеретько, 46), Конопля (Кирюханцев, 46), Удод (Козик, 46), Вакула (Мудрик, 46).

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Фортуна Ситтард контрольные матчи УПЛ отчеты
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Источник Sport.ua
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Фортуна повернулась боком. Будем надеяться что Йовичевич что то понял.
Я - не очень.
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