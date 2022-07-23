Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер будет играть лучше, еще есть время до старта УПЛ»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил свой первый контрольный матч во главе команды. «Шахтер» сыграл вничью 3:3 с «Фортуной».

– Состоялся первый товарищеский матч на этом сборе. Что можете сказать об игре, как выглядела команда?

– Ожидаемо тяжелый матч. Первая игра после 7 дней работы. Знали, что будет очень тяжело, потому что ребята чувствовали большую ответственность, стрессовую ситуацию. Отсутствие игрового ритма ощущалось, особенно в первом тайме в течение 25 минут, когда соперник сумел использовать пространство и время, хорошо отыграл и доминировал полностью. После перекладины Джурасека мы уже почувствовали, что можем лучше играть. Команда прибавляла, к концу тайма забила один и второй мяч, а в последние 15 минут создала несколько натренированных за неделю ситуаций в матче с соперником, который вскоре начинает чемпионат и имеет игровой тонус, ощущавшийся на поле. В начале второго тайма ребята старались и проводили те комбинации, которые мы нарабатывали. Возможно, было меньше темпа и ритма со стороны противника, но наш темп был хорошим, и, возможно, мы даже заслуживали победу.

– Чего не хватало, над чем еще нужно работать?

– Надо просто продолжать еще больше времени работать над тем, что уже начали. Еще есть много сегментов, чего за неделю невозможно сделать: это переход из позиционной в активную оборону, прессинг, хотя идея была такова, чтобы «жить» на половине поля соперника и не давать ему удобно распоряжаться мячом, чтобы нейтрализовать контратаки, которые противник очень эффективно использует в чемпионате. В целом это вертикальная команда, имеющая хорошего исполнителя впереди. Возможно, нам немного чего-то не хватило в определенных ситуациях, потому что мандраж сделал свое: мы 3–4 раза невынужденно отдавали мяч в первом тайме, и у них были моменты из-за наших ошибок. Но это первый матч, которым мы «разбили лед», – идем работать дальше. Будет лучше, ведь еще месяц до начала чемпионата.

– Мы увидели два разных состава – в первом и втором тайме.

– Это не первый или второй состав – это наша команда. Мы смотрели на баланс, на профиль футболистов, играющих на определенных позициях, и отталкивались от того, чтобы все сыграли примерно 45 минут при хорошей интенсивности. Те, кто не имел возможности сыграть, дополнительно работают. И с завтрашнего дня мы готовимся к следующему микроциклу, к матчу с «Аяксом», который является для нас очень большим вызовом. 100 процентов мы будем немного лучше – в энергии, тактике, динамике и в самоуверенности, ведь с каждым днем будем прибавлять. Конечно, первый матч прошел, был мандраж, длительное время не играли – нехватка игрового тонуса ощущается. И это нормально. Ребята – молодцы. Идем дальше.

– Не играли опытные Сергей Кривцов и Николай Матвиенко. Ощущалось их отсутствие?

– Конечно, молодым ребятам для роста лучше, чтобы рядом были старшие. Это необходимо, чтобы прибавлять зрелости команде, потому что средний возраст всех чемпионских команд – 28 лет. Средний возраст нашей команды – можете посчитать, каков он сейчас. Но это не значит, что у нас нулевая мотивация. Нет, наш талант умножаем на мотивацию и будем расти как команда с каждым днем. Относительно упомянутых игроков, конечно, не хватает их лидерских качеств: все остальные чувствуют себя спокойнее, когда они на поле. Надеюсь, скоро они будут в команде. Еще Бондаренко почувствовал боли в спине и на пару дней останется без игровой практики. Посмотрим, что будет к матчам с «Аяксом» и «Утрехтом».

– Неделя сборов позади. Что можете сказать о физических кондициях?

– Команда не может быть готова за неделю. Мы только закладываем фундамент игровой дисциплины, облика. Мы хотим, чтобы болельщики посмотрели на команду в первый раз и поняли, к чему мы стремимся: хотим ли играть низким блоком, хотим ли быть на половине поля соперника, доминировать в игре через мяч, быть агрессивными и быть отважными. Несмотря на возраст команды сейчас, мы должны иметь креативность и отважность на поле без комплексов, без страха. Хотя, с другой стороны, страх вызывает кураж. И мы хотим требовать от ребят, чтобы они всегда были с куражом, не боялись игры, не боялись мяча, даже если есть сложная ситуация – такая, как сейчас. Даже если ошибаешься, надо двигаться вперед.

– Какое настроение в команде перед товарищеским матчем с «Аяксом»?

– Настроение рабочее. Сделаем анализ игры, каждого момента. Нас мотивирует то, что с каждым днем будем еще лучше, что нам уже удались несколько вещей, над которыми работали эту неделю. Это не так уж просто. Могу сказать, что игроки хорошо обучены, имеют интеллект. Ребята молоды и талантливы, должны добавить еще в жесткости, устойчивости, чтобы они были конкурентоспособными. А для этого нужно только время. Время – союзник молодых игроков.