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Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 19:29 | Обновлено 22 июля 2022, 19:33
936
0

Фортуна – Шахтер. Стал известен стартовый состав горняков

Игор Йовичевич определился с игроками, на которых рассчитывает в дебютном матче

22 июля 2022, 19:29 | Обновлено 22 июля 2022, 19:33
936
0
Фортуна – Шахтер. Стал известен стартовый состав горняков
ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

Сегодня, 22 июля, донецкий «Шахтер» проведет свой первый контрольный поединок на сборах в Нидерландах – против «Фортуны» (Ситтард).

Предлагаем ознакомиться со стартовым составом «горняков» от нового главного тренера Игора Йовичевича.

«Шахтер» (стартовый состав): Трубин, Конопля, Бондарь, Удод, Корниенко, Степаненко, Джурасек, Крыськив, Тотовицкий, Вакула, Сикан

Запасные: Шевченко, Пятов, Капинус, Кирюханцев, Стасюк, Савченко, Козик, Мудрик, Судаков, Очеретько, Чех, Топалов, Кащук, Шостак, Кулаков.

Поединок «Фортуна» – «Шахтер» начнется в 19:30 по киевскому времени.

 

 

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Игор Йовичевич товарищеские матчи Шахтер Донецк Фортуна Ситтард контрольные матчи УПЛ стартовые составы Даниил Сикан
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Источник Sport.ua
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