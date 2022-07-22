Фортуна – Шахтер. Стал известен стартовый состав горняков

Сегодня, 22 июля, донецкий «Шахтер» проведет свой первый контрольный поединок на сборах в Нидерландах – против «Фортуны» (Ситтард).

Предлагаем ознакомиться со стартовым составом «горняков» от нового главного тренера Игора Йовичевича.

«Шахтер» (стартовый состав): Трубин, Конопля, Бондарь, Удод, Корниенко, Степаненко, Джурасек, Крыськив, Тотовицкий, Вакула, Сикан

Запасные: Шевченко, Пятов, Капинус, Кирюханцев, Стасюк, Савченко, Козик, Мудрик, Судаков, Очеретько, Чех, Топалов, Кащук, Шостак, Кулаков.

Поединок «Фортуна» – «Шахтер» начнется в 19:30 по киевскому времени.