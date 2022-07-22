Фортуна Ситтард

В пятницу, 22 июля, донецкий «Шахтер» проведет свой первый контрольный поединок на сборах в Нидерландах – с «Фортуной» (Ситтард). Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

Далее «горняки» сыграют благотворительные матчи с «Аяксом» (26 июля) и «Утрехтом» (30 июля) в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Средства от реализации билетов и рекламы направят на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

21 июля «горняки» провели одну тренировочную сессию, которая состоялась в вечернее время. Занятие носило предыгровой характер, а потому со старта проходило исключительно с мячом. В качестве разминки использовали традиционные «квадраты», далее поработали над пасом и приемом, а главный акцент сделали на тактических упражнениях и стандартных положениях.

По индивидуальной программе занимались Сергей Кривцов, Лассина Траоре и Николай Матвиенко, которые точно не выйдут на поле в спарринге 22 июля. В то же время вместе с основой потренировались несколько игроков юношеского состава.

Фортуна – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен вскоре.