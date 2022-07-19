В пятницу, 22 июля состоится контрольный поединок донецкого «Шахтера» против «Фортуны» (Ситтард). Матч пройдет в Ситтарде на стадионе «Трендворк Арена» и начнется в 19:30 по киевскому времени.



Первый матч Игора Йовичевича на посту главного тренера донецкого «Шахтера» пройдет в Нидерландах.

Именно в этой стране «горняки» проводят свой двухнедельный тренировочный сбор. В его рамках запланированы 3 контрольных поединка. Первый из которых против «Фортуны» из города Ситтард, 15-й команды Эредивизи.

В связи с войной «Шахтер» покинуло большое количество иностранцев. С единственным легионером в составе, форвардом Ласина Траоре, перед чемпионами Украины по-прежнему стоят большие задачи как в Лиге чемпионов, так и на внутренней арене.

По словам нового тренерского штаба, сейчас главная задача – подвести футболистов к общему знаменателю как в функциональном так и в психологическом плане.

Кроме поединка с «Фортуной» в Нидерландах команда проведет благотворительные матчи с амстердамским «Аяксом» и «Утрехтом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фортуна» – «Шахтар», за которой можно следить здесь.