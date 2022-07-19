Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фортуна – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 20:27 | Обновлено 19 июля 2022, 20:55
622
1

Фортуна – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией контрольного поединка «горняков»

19 июля 2022, 20:27 | Обновлено 19 июля 2022, 20:55
622
1
Фортуна – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Шахтер. Игор Йовичевич

В пятницу, 22 июля состоится контрольный поединок донецкого «Шахтера» против «Фортуны» (Ситтард). Матч пройдет в Ситтарде на стадионе «Трендворк Арена» и начнется в 19:30 по киевскому времени. 

Первый матч Игора Йовичевича на посту главного тренера донецкого «Шахтера» пройдет в Нидерландах. 

Именно в этой стране «горняки» проводят свой двухнедельный тренировочный сбор. В его рамках запланированы 3 контрольных поединка. Первый из которых против «Фортуны» из города Ситтард, 15-й команды Эредивизи. 

В связи с войной «Шахтер» покинуло большое количество иностранцев. С единственным легионером в составе, форвардом Ласина Траоре, перед чемпионами Украины по-прежнему стоят большие задачи как в Лиге чемпионов, так и на внутренней арене. 

По словам нового тренерского штаба, сейчас главная задача – подвести футболистов к общему знаменателю как в функциональном так и в психологическом плане. 

Кроме поединка с «Фортуной» в Нидерландах команда проведет благотворительные матчи с амстердамским «Аяксом» и «Утрехтом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фортуна» – «Шахтар», за которой можно следить здесь. 

 

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Додо 20 июля станет игроком Фиорентины – журналист
Верес проведет спарринг с Карпатами во Львове
Уже не Мариуполь. Шахтер сменил место регистрации
текстовая трансляция Шахтер Донецк товарищеские матчи Фортуна Ситтард Шахтер - Фортуна
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко сегодня может отправиться на медосмотр в Арсенал
Футбол | 19 июля 2022, 14:40 2
Зинченко сегодня может отправиться на медосмотр в Арсенал
Зинченко сегодня может отправиться на медосмотр в Арсенал

Украинец находится в шаге от трансфера в лондонский клуб

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 19 июля 2022, 01:10 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала Де Лигта
Футбол | 19.07.2022, 19:45
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала Де Лигта
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала Де Лигта
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
Футбол | 19.07.2022, 11:05
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»
Футбол | 18.07.2022, 23:39
Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»
Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
tutes04
Хоть бы день/время начала матча написали. ледари)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Меня будут умолять вернуться на бой с Усиком. И я вернусь»
Тайсон ФЬЮРИ: «Меня будут умолять вернуться на бой с Усиком. И я вернусь»
18.07.2022, 13:30 3
Бокс
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Все получилось, что хотела»
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Все получилось, что хотела»
17.07.2022, 16:29
Другие виды
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
19.07.2022, 13:24 6
Футбол
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
19.07.2022, 06:35 13
Футбол
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
18.07.2022, 14:50 1
Футбол
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
19.07.2022, 09:10 3
Бокс
Большой успех! Украина завершила Всемирные игры на 3-м месте в общем зачете
Большой успех! Украина завершила Всемирные игры на 3-м месте в общем зачете
18.07.2022, 06:30 4
Другие виды
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
18.07.2022, 13:17 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем