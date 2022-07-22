Фортуна Ситтард

В пятницу, 22 июля, донецкий «Шахтер» вничью завершил свой первый контрольный поединок на сборах в Нидерландах – с «Фортуной» (Ситтард).

Это был дебютный матч хорвата Игоря Йовичевича на тренерском мостике донецкого клуба.

Далее горняки сыграют благотворительные матчи с «Аяксом» (26 июля) и «Утрехтом» (30 июля) в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

Фортуна – Шахтер – 3:3. Дебют Йовичевича. Видео голов и обзор матча

Нослин, 11, 69, Сентьенс, 14 – Сикан, 35, Степаненко, 45, Очеретько, 65.