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  4. Фортуна – Шахтер – 3:3. Дебют Йовичевича. Видео голов и обзор матча
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Фортуна Ситтард
22.07.2022, FT 3 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 22:59 | Обновлено 22 июля 2022, 23:20
231
0

Фортуна – Шахтер – 3:3. Дебют Йовичевича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 22 июля в Нидерландах

22 июля 2022, 22:59 | Обновлено 22 июля 2022, 23:20
231
0
Фортуна – Шахтер – 3:3. Дебют Йовичевича. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 22 июля, донецкий «Шахтер» вничью завершил свой первый контрольный поединок на сборах в Нидерландах – с «Фортуной» (Ситтард).

Это был дебютный матч хорвата Игоря Йовичевича на тренерском мостике донецкого клуба.

Далее горняки сыграют благотворительные матчи с «Аяксом» (26 июля) и «Утрехтом» (30 июля) в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

Фортуна – Шахтер – 3:3. Дебют Йовичевича. Видео голов и обзор матча

Нослин, 11, 69, Сентьенс, 14 – Сикан, 35, Степаненко, 45, Очеретько, 65.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Фортуна Ситтард).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Шахтер Донецк).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Сёнтьенс (Фортуна Ситтард).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Фортуна Ситтард).
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товарищеские матчи Шахтер Донецк Фортуна Ситтард контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Игор Йовичевич
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Как только состав шахтера украинизировался, то сразу и комментаторы о искрорметном футболе пропали. Голы случайные с добивания, без комбинаций. Такой будет наш реальный футбол в ближайшее время. Ну и никто с Ворсклой не сравнивает...
Надо усилиться по возможности и достойно представлять страну . Пока очень скромно...
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