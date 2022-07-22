Товарищеские матчи
22.07.2022, FT 3 : 3
Украина. Премьер лига22 июля 2022, 22:59 | Обновлено 22 июля 2022, 23:20
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Фортуна – Шахтер – 3:3. Дебют Йовичевича. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 22 июля в Нидерландах
22 июля 2022, 22:59 | Обновлено 22 июля 2022, 23:20
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В пятницу, 22 июля, донецкий «Шахтер» вничью завершил свой первый контрольный поединок на сборах в Нидерландах – с «Фортуной» (Ситтард).
Это был дебютный матч хорвата Игоря Йовичевича на тренерском мостике донецкого клуба.
Далее горняки сыграют благотворительные матчи с «Аяксом» (26 июля) и «Утрехтом» (30 июля) в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.
Фортуна – Шахтер – 3:3. Дебют Йовичевича. Видео голов и обзор матча
Нослин, 11, 69, Сентьенс, 14 – Сикан, 35, Степаненко, 45, Очеретько, 65.
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Фортуна Ситтард).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Шахтер Донецк).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Сёнтьенс (Фортуна Ситтард).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Фортуна Ситтард).
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Надо усилиться по возможности и достойно представлять страну . Пока очень скромно...