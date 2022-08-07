В воскресенье, 7 августа, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся римская «Рома» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Рома

«Рома» готовится к новому итальянскому чемпионату, и матч против «Шахтера» станет последним для «волков» перед стартом Серии А. В июле первый чемпион Лиги конференций сыграл шесть товарищеских матчей, в которых одержал три победы, дважды проиграл и еще одну встречу завершил вничью. В последнем на данный момент матче был обыгран «Тоттенхэм» (1:0).

Команда Жозе Моуриньо немного изменилась по сравнению с прошлым сезоном, коллектив покинуло несколько исполнителей. Генрих Мхитарян ушел в «Интер» в статусе свободного агента, Жордан Верету был продан в «Марсель». Кстати, французы выкупили контракты еще и Пау Лопеса и Ченгиза Ундера, которые играли там на правах аренды. Таким же способом римляне избавились еще от парочки менее значимых футболистов.

Что касается новичков, то стоит отметить приход Паулу Дибалы, которого подписали свободным агентом. Впрочем, как и Неманью Матича. Джорджиньо Вейналдума итальянцы арендовали у «ПСЖ», а турецкий защитник Зеки Челик был куплен у «Лилля» за 7 млн евро. На бумаге выглядит, что команда должна стать сильнее.

Шахтер

Донецкий клуб проводит второй летний сбор, который проходит в Словении. «Горняки» расположились на тренировочной базе местной Федерации футбола в городе Брдо, где весной этого года жила и готовилась к отборочным играм ЧМ-2022 национальная сборная Украины. Первый сбор «Шахтер» провел в Нидерландах, где сыграл три товарищеских матча. Команда Игора Йовичевича сыграла вничью с «Фортуной Ситтард» (3:3) и «Утрехтом» (2:2), проиграв амстердамскому «Аяксу» (1:3).

«Шахтер» не по своей воле полностью изменил южноамериканский вектор развития и больше всех пострадал от решений ФМФА из украинских команд. Пока что команда, которую удалось собрать, не выглядит готовой решать серьезные задачи на международном уровне, хотя молодежь у «горняков» перспективная и очень старается. Сейчас в матчах с командами уровня «Ромы» слишком мало шансов зацепиться за позитивный результат, но по большому счету важно немного другое. «Горняки» благодаря победе «Реала» в Лиге чемпионов получили прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов и теперь должны сыграть как минимум шесть матчей в самом престижном еврокубке. Чтобы претендовать хотя бы на третье место в квартете практически при любых раскладах нужно будет выпрыгнуть из штанов. Матч с «Ромой» должен помочь молодым футболистам хотя бы отдаленно почувствовать то, что будет ожидать их осенью.

Пока что Йовичевич не смог сделать так, чтобы команда держала высокий уровень весь матч. Это большая проблему, которую нужно обязательно решить до старта сезона.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – Ф(-1) на «Рому» с коэффициентом 1.72 по линии Parimatch.

7 августа, воскресенье