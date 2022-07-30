Сбор в Нидерландах позади. Шахтер сыграл вничью с Утрехтом
Игор Йовичевич уже совсем скоро решит, кто именно продолжит с ним работу
Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский матч.
«Утрехт» – «Шахтер» - 2:2
Редан, 7, Кривцов, 66 (авт.) – Бондаренко, 41, Крыськив, 47
Боздоган, 59 – Судаков, 31
«Утрехт»: Баркас – ван дер Куст, Саган, ван дер Хорн, тер Авест – Бруверс, Бут, Вергивер – Буссаид, Редан, Дувикас.
«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко, Бондаренко – Мудрик, Судаков, Кащук – Сикан.
«Шахтер» (2-й тайм): Шевченко – Михайличенко, Козик, Кривцов, Стасюк – Очеретько, Тотовицкий – Криськив, Топалов, Вакула – Кулаков.
Стадион: «Галденвард» (Утрехт, Нидерланды).
УТРЕХТ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 24°C
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