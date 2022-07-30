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  4. Сбор в Нидерландах позади. Шахтер сыграл вничью с Утрехтом
Товарищеские матчи
Утрехт
30.07.2022, FT 2 : 2
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 19:27 | Обновлено 30 июля 2022, 19:39
427
5

Сбор в Нидерландах позади. Шахтер сыграл вничью с Утрехтом

Игор Йовичевич уже совсем скоро решит, кто именно продолжит с ним работу

30 июля 2022, 19:27 | Обновлено 30 июля 2022, 19:39
427
5
Сбор в Нидерландах позади. Шахтер сыграл вничью с Утрехтом
facebook.com/FCUtrecht1970

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Утрехт» – «Шахтер» - 2:2

Редан, 7, Кривцов, 66 (авт.) – Бондаренко, 41, Крыськив, 47

  Боздоган, 59 – Судаков, 31

«Утрехт»: Баркас – ван дер Куст, Саган, ван дер Хорн, тер Авест – Бруверс, Бут, Вергивер – Буссаид, Редан, Дувикас.

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко, Бондаренко – Мудрик, Судаков, Кащук – Сикан.

«Шахтер» (2-й тайм): Шевченко – Михайличенко, Козик, Кривцов, Стасюк – Очеретько, Тотовицкий – Криськив, Топалов, Вакула – Кулаков.

Стадион: «Галденвард» (Утрехт, Нидерланды).

УТРЕХТ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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AK.228
Обидва голи привезли собі самі 
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+1
Злий Глобинець
Тепер і ми як Динамо - перспективна молодь наше все
Війна курва....
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+1
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Злий Глобинець
Молодь то в нас дуже перспективна. Але в яких же екстремальних умовах їм доведеться рости і набувати досвіду!
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+1
Aleks04
З такою грою Шахтар не увійде до трійки призерів, динаміка - 0. З Фізикою у ШД великі труднощі. 
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0
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