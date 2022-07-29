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Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 15:15 |
404
0

Утрехт – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

29 июля 2022, 15:15 |
404
0
Утрехт – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 30-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся нидерландский «Утрехт» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Утрехте (Нидерланды), на поле стадиона «Галденвард», начало в 17:30.

Донецкий «Шахтер» продолжает в неспешном темпе готовится ко старту нового сезона украинской Премьер-лиги, а в своем очередном вояже между нидерландскими городами «горняки» посетят Утрехт, где встретятся с местным одноименным клубом. Обыграть действующего чемпиона страны, «Аякс», у коллектива Игора Йовичевича не получилось (1:3), а теперь для них пришел черед еще проверить свои силы против седьмой команды Ередивизи по итогам прошлого сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Утрехт» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

📺 Видеотрансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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