В субботу, 30-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся нидерландский «Утрехт» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Утрехте (Нидерланды), на поле стадиона «Галденвард», начало в 17:30.

Донецкий «Шахтер» продолжает в неспешном темпе готовится ко старту нового сезона украинской Премьер-лиги, а в своем очередном вояже между нидерландскими городами «горняки» посетят Утрехт, где встретятся с местным одноименным клубом. Обыграть действующего чемпиона страны, «Аякс», у коллектива Игора Йовичевича не получилось (1:3), а теперь для них пришел черед еще проверить свои силы против седьмой команды Ередивизи по итогам прошлого сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Утрехт» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.