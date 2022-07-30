Украина. Премьер лига30 июля 2022, 16:41 | Обновлено 30 июля 2022, 16:42
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Йовичевич назвал состав Шахтера на матч с Утрехтом
Матч начнется в 17:30 по Киеву
30 июля 2022, 16:41 | Обновлено 30 июля 2022, 16:42
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30 июля в 17:30 донецкий «Шахтер» проведет благотворительный матч против нидерландского клуба «Утрехт».
Состав «Шахтера» на матч с «Утрехтом»: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Сикан.
Запасные: Шевченко, Стасюк, Кривцов, Фарина, Михайличенко, Кирюханцев, Козик, Тотовицкий, Топалов, Чех, Криськив, Очеретько, Вакула, Кулаков.
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Комментарии 1
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За исключением Траоре( если останется и в форме) и Зубкова( которого по слухам должны купить) стартовый состав на этот матч - это видимо стартовый состав на весь этот сезон
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