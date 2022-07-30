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30.07.2022, FT 2 : 2
Украина. Премьер лига30 июля 2022, 21:14 | Обновлено 30 июля 2022, 21:15
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Шахтер - Утрехт - 2:2. Видео голов и обзор матча
Яркая ничья с соперником из Нидерландов
30 июля 2022, 21:14 | Обновлено 30 июля 2022, 21:15
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«Шахтер» на сборе в Нидерландах провел очередной контрольный матч. Соперником был «Утрехт», а встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе украинской команды голы забивали Бондаренко и Крыськив.
События матча
65’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
47’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Дайшон Редан (Утрехт).
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