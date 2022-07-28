30 июля в 17:30 донецкий «Шахтер» проведет благотворительный матч против нидерландского клуба «Утрехт».

Поединок состоится на стадионе «Галгенвард» в городе Утрехт.

В Нидерландах горняки уже сыграли два матча: против «Фортуны» (3:3) и «Аякса» (1:3).

Утрехт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция будет проводиться на YouTube донецкого клуба.

Плейер будет добавлен перед началом матча