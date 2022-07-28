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Товарищеские матчи
Утрехт
30.07.2022 17:30 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 06:40 | Обновлено 28 июля 2022, 06:50
284
0

Утрехт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 июля в 17:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Утрехте

28 июля 2022, 06:40 | Обновлено 28 июля 2022, 06:50
284
0
Утрехт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

30 июля в 17:30 донецкий «Шахтер» проведет благотворительный матч против нидерландского клуба «Утрехт».

Поединок состоится на стадионе «Галгенвард» в городе Утрехт. 

В Нидерландах горняки уже сыграли два матча: против «Фортуны» (3:3) и «Аякса» (1:3).

Утрехт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция будет проводиться на YouTube донецкого клуба.

Плейер будет добавлен перед началом матча

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Источник Sport.ua
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