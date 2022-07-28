Товарищеские матчи
30.07.2022 17:30 - : -
Украина. Премьер лига28 июля 2022, 06:40 | Обновлено 28 июля 2022, 06:50
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Утрехт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 июля в 17:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Утрехте
28 июля 2022, 06:40 | Обновлено 28 июля 2022, 06:50
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30 июля в 17:30 донецкий «Шахтер» проведет благотворительный матч против нидерландского клуба «Утрехт».
Поединок состоится на стадионе «Галгенвард» в городе Утрехт.
В Нидерландах горняки уже сыграли два матча: против «Фортуны» (3:3) и «Аякса» (1:3).
Утрехт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция будет проводиться на YouTube донецкого клуба.
Плейер будет добавлен перед началом матча
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