Товарищеские матчи
07.08.2022, FT 5 : 0
Украина. Премьер лига07 августа 2022, 23:55 | Обновлено 08 августа 2022, 00:08
693
1
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор благотворительной встречи, сыгранной 7 августа в Риме
07 августа 2022, 23:55 | Обновлено 08 августа 2022, 00:08
693
1
В воскресенье, 7 августа, в Риме на «Стадио Олимпико» прошел благотворительный матч, в котором встречались римская «Рома» и донецкий «Шахтер» (5:0).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Пять голов без ответа побывали в воротах донецкой команды.
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча ожидается
Полная видеозапись матча
ГОЛ! 1:0. Лоренцо Пеллегрини, 19 мин.
ГОЛ! 2:0. Джанлука Манчини, 41 мин.
ГОЛ! 3:0. Ефим Конопля, автогол, 45+1 мин.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Эдоардо Бове (Рома).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
44’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ефим Конопля (Шахтер Донецк).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 августа 2022, 16:19 3
Американский боксер готов драться с Василием Ломаченко
Футбол | 07 августа 2022, 18:47 1
Бельгийский форвард будет выступать за «Доксу»
Футбол | 07.08.2022, 20:35
Футбол | 07.08.2022, 11:06
Футбол | 07.08.2022, 12:30
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
У Шахтаря в найкращі роки був далеко не самий надійний захист, а зараз і подавно. Потрібно шукати пілсилення
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.08.2022, 11:27 3
06.08.2022, 18:25 15
06.08.2022, 14:00 2
07.08.2022, 19:01
07.08.2022, 09:59 30
06.08.2022, 01:23 2
06.08.2022, 18:46 6
07.08.2022, 08:46 3