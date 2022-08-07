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07.08.2022, FT 5 : 0
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 23:55 | Обновлено 08 августа 2022, 00:08
693
1

Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор благотворительной встречи, сыгранной 7 августа в Риме

07 августа 2022, 23:55 | Обновлено 08 августа 2022, 00:08
693
1
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк / MEGOGO

В воскресенье, 7 августа, в Риме на «Стадио Олимпико» прошел благотворительный матч, в котором встречались римская «Рома» и донецкий «Шахтер» (5:0).

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Пять голов без ответа побывали в воротах донецкой команды.

Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча

Видеообзор матча ожидается

Полная видеозапись матча

ГОЛ! 1:0. Лоренцо Пеллегрини, 19 мин.

ГОЛ! 2:0. Джанлука Манчини, 41 мин.

ГОЛ! 3:0. Ефим Конопля, автогол, 45+1 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Эдоардо Бове (Рома).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
44’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ефим Конопля (Шахтер Донецк).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
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Источник Sport.ua
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pricolist
У Шахтаря в найкращі роки був далеко не самий надійний захист, а зараз і подавно. Потрібно шукати пілсилення 
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