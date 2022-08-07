В воскресенье, 7 августа, в Риме на «Стадио Олимпико» прошел благотворительный матч, в котором встречались римская «Рома» и донецкий «Шахтер» (5:0).

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Пять голов без ответа побывали в воротах донецкой команды.

Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча

Видеообзор матча ожидается

Полная видеозапись матча

ГОЛ! 1:0. Лоренцо Пеллегрини, 19 мин.

ГОЛ! 2:0. Джанлука Манчини, 41 мин.

ГОЛ! 3:0. Ефим Конопля, автогол, 45+1 мин.