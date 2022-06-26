Рух уступил Прикарпатью в контрольном матче

Команда УПЛ «Рух» в Ивано-Франковске провела контрольный матч с соперником из Первой лиги - «Прикарпатьем».

«Рух» уступил со счетом 1:2.

Команда только недавно вышла из отпуска и начала подготовку к сезону.

Рух - Прикарпатье 1:2

Голы: Климчук, 41 - Кузьмин, 55, 57

Рух: Панькив, Лях, Белый, Холод, Роман, Пидгурський, Сапуга, Федорчук, Климчук, Бойчук, Рунич