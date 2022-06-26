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  4. Рух уступил Прикарпатью в контрольном матче
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 20:10 |
404
0

Рух уступил Прикарпатью в контрольном матче

Команды уже начали проводить спарринги

26 июня 2022, 20:10 |
404
0
Рух уступил Прикарпатью в контрольном матче
fcrukh.com

Команда УПЛ «Рух» в Ивано-Франковске провела контрольный матч с соперником из Первой лиги - «Прикарпатьем».

«Рух» уступил со счетом 1:2.

Команда только недавно вышла из отпуска и начала подготовку к сезону.

Рух - Прикарпатье 1:2
Голы: Климчук, 41 - Кузьмин, 55, 57

Рух: Панькив, Лях, Белый, Холод, Роман, Пидгурський, Сапуга, Федорчук, Климчук, Бойчук, Рунич

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Рух Львов Прикарпатье контрольные матчи УПЛ
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Источник ФК Рух Львов
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