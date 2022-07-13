Верес провел первый летний спарринг
Ничья в матче с юношеской командой «Львова»
«Верес» в рамках подготовки к новому сезону УПЛ провел контрольный матч с командой «Львов» U-19. Игра завершилась вничью 1:1.
Верес - Львов U19 - 1:1
Голы: Гайдучик (55) - Вычижанин (39)
Верес (1 тайм): Коркодим (Ющишин, 30) - С.Шестаков, Курко, Вовченко (на просмотре), Квасный, Кучеров, Переходько, Дахновский, С.Шарай, Г.Пасич, Сергийчук (Гайдучик, 30)
Верес (2 тайм): Ющишин (Когут, 60) - Гагун, Гук, Вовченко (Курко, 70), Е.Пасич (Данилюк, 60), Савошко, Клец (Переходько, 70), Кучеров (Гечев, 65), В.Шарай, Панасенко, Гайдучик (М.Шестаков, 60)
В следующем матче команда сыграет против «Карпат».
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