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Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 19:32 |
435
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Верес провел первый летний спарринг

Ничья в матче с юношеской командой «Львова»

13 июля 2022, 19:32 |
435
0
Верес провел первый летний спарринг
veres.rv.ua

«Верес» в рамках подготовки к новому сезону УПЛ провел контрольный матч с командой «Львов» U-19. Игра завершилась вничью 1:1.

Верес - Львов U19 - 1:1
Голы: Гайдучик (55) - Вычижанин (39)

Верес (1 тайм): Коркодим (Ющишин, 30) - С.Шестаков, Курко, Вовченко (на просмотре), Квасный, Кучеров, Переходько, Дахновский, С.Шарай, Г.Пасич, Сергийчук (Гайдучик, 30)

Верес (2 тайм): Ющишин (Когут, 60) - Гагун, Гук, Вовченко (Курко, 70), Е.Пасич (Данилюк, 60), Савошко, Клец (Переходько, 70), Кучеров (Гечев, 65), В.Шарай, Панасенко, Гайдучик (М.Шестаков, 60)

В следующем матче команда сыграет против «Карпат».

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Источник ФК Верес
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