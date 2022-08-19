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Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 16:17 | Обновлено 19 августа 2022, 16:27
63
0

Александрия в контрольном матче уступила Ниве Бузовой

Команда Юрия Гуры потерпела поражение со счетом 0:2

19 августа 2022, 16:17 | Обновлено 19 августа 2022, 16:27
63
0
Александрия в контрольном матче уступила Ниве Бузовой
ФК Александрия. Юрий Гура

9 августа «Александрия» провела контрольный матч с дебютантом Второй лиги Украины – «Нивой Бузовой».

Спарринг состоялся в Киевской области. Команда Юрия Гуры потерпела поражение со счетом 0:2.

Технические данные этого матча александрийцы не сообщают.

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Юрий Гура Александрия Нива Бузовая контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
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Источник Sport.ua
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