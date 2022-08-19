Украина. Премьер лига19 августа 2022, 16:17 | Обновлено 19 августа 2022, 16:27
63
0
Александрия в контрольном матче уступила Ниве Бузовой
Команда Юрия Гуры потерпела поражение со счетом 0:2
19 августа 2022, 16:17 | Обновлено 19 августа 2022, 16:27
63
0
9 августа «Александрия» провела контрольный матч с дебютантом Второй лиги Украины – «Нивой Бузовой».
Спарринг состоялся в Киевской области. Команда Юрия Гуры потерпела поражение со счетом 0:2.
Технические данные этого матча александрийцы не сообщают.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2022, 08:00 19
«Динамо» и «Днепр-1» проиграли первые матчи 4-го раунда отбора к еврокубкам
Футбол | 19 августа 2022, 05:25 1
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги
Бокс | 18.08.2022, 17:15
Футбол | 19.08.2022, 13:24
Война | 19.08.2022, 13:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.08.2022, 23:50 44
17.08.2022, 19:40 4
18.08.2022, 18:45 3
17.08.2022, 20:11 3
18.08.2022, 05:01 14
17.08.2022, 16:50 27
17.08.2022, 22:43 7
18.08.2022, 13:34 28