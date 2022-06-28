Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подготовка к еврокубкам. Ворскла провела спарринг с Полтавой
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 21:11 | Обновлено 28 июня 2022, 21:44
267
0

Подготовка к еврокубкам. Ворскла провела спарринг с Полтавой

Команда Скрипника готовится к ЛК

28 июня 2022, 21:11 | Обновлено 28 июня 2022, 21:44
267
0
Подготовка к еврокубкам. Ворскла провела спарринг с Полтавой
vorskla.com.ua

«Ворскла» продолжает подготовку к матчам квалификации Лиги конференций. Команда Виктора Скрипника провела спарринг с ФК «Полтава».

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Ворсклы». Гол забил Артем Кулаковский, составы команд клуб не приводит.

Полтавчане сыграют в Лиге конференций против АИКа 21 и 27 июля.

По теме:
Лозанна – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лозанна – Динамо. Текстовая трансляция матча
Рома отказалась от участия в Кубке Гампера и может сыграть с Шахтером
Ворскла Полтава Полтава контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Ворскла
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера
Футбол | 28 июня 2022, 11:11 3
ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера

Команду возглавил Патрик ван Леувен

ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
Футбол | 28 июня 2022, 04:55 0
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов

Повреждены автобус команды «Кремень» и здание на территории арены

ФОТО. Ньюкасл представил форму в цветах флага Саудовской Аравии
Футбол | 28.06.2022, 13:45
ФОТО. Ньюкасл представил форму в цветах флага Саудовской Аравии
ФОТО. Ньюкасл представил форму в цветах флага Саудовской Аравии
Ситуация пикантная. Помощник Йовичевича оценил слухи о переходе в Шахтер
Футбол | 28.06.2022, 19:51
Ситуация пикантная. Помощник Йовичевича оценил слухи о переходе в Шахтер
Ситуация пикантная. Помощник Йовичевича оценил слухи о переходе в Шахтер
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Футбол | 28.06.2022, 11:50
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге
Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге
27.06.2022, 17:31 11
Война
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
СМИ раскрыли зарплату Соломона в Фулхэме. Шахтер получит 7 млн евро
26.06.2022, 18:50 1
Футбол
Подросток ради ВСУ продал на аукционе футболку с автографом Роналду
Подросток ради ВСУ продал на аукционе футболку с автографом Роналду
27.06.2022, 22:43
Футбол
Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
28.06.2022, 00:04
Футбол
Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше
Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше
26.06.2022, 17:31
Футбол
Арестович объяснил, почему россия нанесла удар по ТРЦ в Кременчуге
Арестович объяснил, почему россия нанесла удар по ТРЦ в Кременчуге
27.06.2022, 18:17 1
Война
Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко
Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко
27.06.2022, 16:29 8
Теннис
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
27.06.2022, 15:48 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем