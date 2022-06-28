Украина. Премьер лига28 июня 2022, 21:11 | Обновлено 28 июня 2022, 21:44
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Подготовка к еврокубкам. Ворскла провела спарринг с Полтавой
Команда Скрипника готовится к ЛК
28 июня 2022, 21:11 | Обновлено 28 июня 2022, 21:44
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«Ворскла» продолжает подготовку к матчам квалификации Лиги конференций. Команда Виктора Скрипника провела спарринг с ФК «Полтава».
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Ворсклы». Гол забил Артем Кулаковский, составы команд клуб не приводит.
Полтавчане сыграют в Лиге конференций против АИКа 21 и 27 июля.
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