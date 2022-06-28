Подготовка к еврокубкам. Ворскла провела спарринг с Полтавой

«Ворскла» продолжает подготовку к матчам квалификации Лиги конференций. Команда Виктора Скрипника провела спарринг с ФК «Полтава».

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Ворсклы». Гол забил Артем Кулаковский, составы команд клуб не приводит.

Полтавчане сыграют в Лиге конференций против АИКа 21 и 27 июля.