ФОТО. Днепр-1 отправился на тренировочный сбор в Словению

«Днепр-1» отправился на тренировочный сбор, который состоится в Словении с 4 по 22 июля. Команда разместится в городке Моравске Топлице.

Во время сбора запланировано проведение 4-х контрольных матчей: 8, 14, 21 и 22 июля.

В следующем сезоне спортклубовцы дебютируют в еврокубках. 18 и 25 августа украинская команда проведет матчи плей-офф раунда Лиги Европы. Соперник будет известен после жеребьевки 2 августа.