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  4. ФОТО. Днепр-1 отправился на тренировочный сбор в Словению
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 09:35 |
526
0

ФОТО. Днепр-1 отправился на тренировочный сбор в Словению

На сборе запланировано проведение 4-х контрольных матчей

04 июля 2022, 09:35 |
526
0
ФОТО. Днепр-1 отправился на тренировочный сбор в Словению
СК Днепр-1

«Днепр-1» отправился на тренировочный сбор, который состоится в Словении с 4 по 22 июля. Команда разместится в городке Моравске Топлице.

Во время сбора запланировано проведение 4-х контрольных матчей: 8, 14, 21 и 22 июля.

В следующем сезоне спортклубовцы дебютируют в еврокубках. 18 и 25 августа украинская команда проведет матчи плей-офф раунда Лиги Европы. Соперник будет известен после жеребьевки 2 августа.

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Источник СК Днепр-1
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