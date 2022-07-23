С голом Левандовски. Заря в матче с 5 мячами обыграла Вислу
Команды продолжают подготовку к сезону
«Заря» продолжает подготовку к новому сезону. Команда Патрика ван Леувена в контрольном матче обыграла «Вислу» со счетом 3:2.
Голы забивали Назарина, Чурко и Нагнойный.
«Висла» (Плоцк, Польша) – «Заря» (Луганск, Украина) 2:3
Голы: Марко Колар 11 (пен), Матеуш Левандовски 55 - Егор Назарина 15, Вячеслав Чурко 45, Денис Нагнойный 64
Заря: 53. Дмитрий Мацапура (ГК), 77. Олег Данченко (91. Даниил Алефиренко, 75), 32. Максим Имереков, 74. Игорь Снурницын (14. Максим Хлань, 46), 2. Роман Вантух (38. Максим Смиян, 66), 44. Арсений Батагов, 29. Егор Назарина (18. Юрий Тлумак, 82), 20. Вячеслав Чурко (5. Владимир Бражко, 82), 68. Кристиан (21. Николай Михайленко, 75) , 7. Владислав Кабаев (10. Сергей Булеца, 46), 11. Александр Гладкий (17. Денис Нагнойный, 46)
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