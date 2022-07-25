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  4. Висла Плоцк – Заря – 2:3. Видео голов и обзор матча
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Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 11:14 | Обновлено 25 июля 2022, 11:24
727
0

Висла Плоцк – Заря – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

25 июля 2022, 11:14 | Обновлено 25 июля 2022, 11:24
727
0
Висла Плоцк – Заря – 2:3. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

В рамках подготовки к новому сезону луганская «Заря» в контрольном матче обыграла польскую «Вислу» из Плоцка со счетом 3:2.

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Источник Sport.ua
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