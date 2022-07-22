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  4. Назван соперник луганской Зари на ближайший контрольный матч
Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 23:40 | Обновлено 22 июля 2022, 23:57
177
1

Назван соперник луганской Зари на ближайший контрольный матч

Товарищеская встреча луганчан против «Вислы» Плоцк пройдет 23 июля в 13:00

22 июля 2022, 23:40 | Обновлено 22 июля 2022, 23:57
177
1
Назван соперник луганской Зари на ближайший контрольный матч
ФК Заря Луганск

Следующим соперником луганской «Зари» на собрании в Польше станет клуб польской Экстраклясы «Висла» Плоцк.

Контрольный поединок «Висла» Плоцк – «Заря» состоится в субботу, 23 июля, и начнется в 13:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне «Висла» заняла 6-е место в турнирной таблице элитного дивизиона. Среди достижений команды – обладатель Кубка и Суперкубка Польши (2006), финалист Кубка 2003.

В еврокубках команда принимала участие трижды, еще в соревнованиях за Кубок УЕФА (2003/04, 2005/06 и 2006/07). Дальше второго квалификационного раунда не проходила. В сезоне 2006/07 не сумела во втором раунде пройти одесский «Черноморец».

После первого тура нового сезона в Польше «Висла» имеет три пункта за победу над ФК «Лехия» (3:0).

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Заря Луганск контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Висла Плоцк
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Источник ФК Заря
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Комментарии 1
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Andy Chak
От мені цікаво, блд, чому після всього, що сталось на емблемі Зорі дальше "Заря Луганск", вони там що, реально єбануті???
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