Украина. Премьер лига24 июля 2022, 04:01 |
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Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Были ошибки, над которыми мы будем работать»
Главный тренер «Зари» – о спарринге против «Вислы»
24 июля 2022, 04:01 |
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Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал победу над «Вислой» (3:2).
«Эта наша четвертая игра на сборах. Считаю, что эта игра была очень хорошей для нас. Я доволен игрой. Были и позитивные и негативные моменты. Были ошибки, над которыми мы будем работать. Футболисты хорошо работают. Так что, длинный период без игр и тренировок уже не сказывается».
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