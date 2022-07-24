Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Были ошибки, над которыми мы будем работать»

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал победу над «Вислой» (3:2).

«Эта наша четвертая игра на сборах. Считаю, что эта игра была очень хорошей для нас. Я доволен игрой. Были и позитивные и негативные моменты. Были ошибки, над которыми мы будем работать. Футболисты хорошо работают. Так что, длинный период без игр и тренировок уже не сказывается».