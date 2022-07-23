Висла Плоцк – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 июля в 13:00 трансляцию товарищеского матча в Польше
Следующим соперником луганской «Зари» на сборах в Польше станет клуб польской Экстраклясы «Висла» Плоцк.
Контрольный поединок «Висла» Плоцк – «Заря» состоится в субботу, 23 июля, и начнется в 13:00 по киевскому времени.
В прошлом сезоне «Висла» заняла 6-е место в турнирной таблице элитного дивизиона. Среди достижений команды – трофей Кубка и Суперкубка Польши (2006), финалист Кубка 2003.
В еврокубках команда принимала участие трижды, еще в соревнованиях за Кубок УЕФА (2003/04, 2005/06 и 2006/07). Дальше второго квалификационного раунда не проходила. В сезоне 2006/07 не сумела во втором раунде пройти одесский «Черноморец».
После первого тура нового сезона в Польше «Висла» имеет три пункта за победу над ФК «Лехия» (3:0).
Висла Плоцк – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Организация пояснила причины принятого решения
Доминго Бланко сейчас является свободным агентом
Ведь они вчера играли на выезде.
Варта - Висла 0:4