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Висла Плоцк
23.07.2022 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 06:41 | Обновлено 23 июля 2022, 06:43
67
1

Висла Плоцк – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 июля в 13:00 трансляцию товарищеского матча в Польше

23 июля 2022, 06:41 | Обновлено 23 июля 2022, 06:43
67
1
Висла Плоцк – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Следующим соперником луганской «Зари» на сборах в Польше станет клуб польской Экстраклясы «Висла» Плоцк.

Контрольный поединок «Висла» Плоцк – «Заря» состоится в субботу, 23 июля, и начнется в 13:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне «Висла» заняла 6-е место в турнирной таблице элитного дивизиона. Среди достижений команды – трофей Кубка и Суперкубка Польши (2006), финалист Кубка 2003.

В еврокубках команда принимала участие трижды, еще в соревнованиях за Кубок УЕФА (2003/04, 2005/06 и 2006/07). Дальше второго квалификационного раунда не проходила. В сезоне 2006/07 не сумела во втором раунде пройти одесский «Черноморец».

После первого тура нового сезона в Польше «Висла» имеет три пункта за победу над ФК «Лехия» (3:0).

Висла Плоцк – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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veter
Интересно каким составом будет играть Висла?)
Ведь они вчера играли на выезде.
Варта - Висла 0:4
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