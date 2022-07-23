Следующим соперником луганской «Зари» на сборах в Польше станет клуб польской Экстраклясы «Висла» Плоцк.

Контрольный поединок «Висла» Плоцк – «Заря» состоится в субботу, 23 июля, и начнется в 13:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне «Висла» заняла 6-е место в турнирной таблице элитного дивизиона. Среди достижений команды – трофей Кубка и Суперкубка Польши (2006), финалист Кубка 2003.

В еврокубках команда принимала участие трижды, еще в соревнованиях за Кубок УЕФА (2003/04, 2005/06 и 2006/07). Дальше второго квалификационного раунда не проходила. В сезоне 2006/07 не сумела во втором раунде пройти одесский «Черноморец».

После первого тура нового сезона в Польше «Висла» имеет три пункта за победу над ФК «Лехия» (3:0).

Висла Плоцк – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция