Ворскла начала сбор без тренера. Клуб ждет приезда легионеров

«Ворскла», которая осталась без тренера Юрия Максимова, начала втягивающий сбор в Полтаве. Пока с командой работают украинские игроки, у которых действующие контракты.

В клубе ожидают, что легионеры вернутся в состав, когда команда выедет на зарубежный тренировочный сбор, который должен начаться через две недели.

Ранее сообщалось, что команду возглавит Виктор Скрипник.

«Ворскла» должна стартовать в квалификации Лиги конференций.