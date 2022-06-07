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  4. Ворскла начала сбор без тренера. Клуб ждет приезда легионеров
Украина. Премьер лига
07 июня 2022, 18:05 |
471
0

Ворскла начала сбор без тренера. Клуб ждет приезда легионеров

Ждут Скрипника?

07 июня 2022, 18:05 |
471
0
Ворскла начала сбор без тренера. Клуб ждет приезда легионеров
vorskla.com.ua

«Ворскла», которая осталась без тренера Юрия Максимова, начала втягивающий сбор в Полтаве. Пока с командой работают украинские игроки, у которых действующие контракты.

В клубе ожидают, что легионеры вернутся в состав, когда команда выедет на зарубежный тренировочный сбор, который должен начаться через две недели.

Ранее сообщалось, что команду возглавит Виктор Скрипник.

«Ворскла» должна стартовать в квалификации Лиги конференций.

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Источник ФК Ворскла
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