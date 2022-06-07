Украина. Премьер лига07 июня 2022, 18:05 |
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Ворскла начала сбор без тренера. Клуб ждет приезда легионеров
Ждут Скрипника?
07 июня 2022, 18:05 |
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«Ворскла», которая осталась без тренера Юрия Максимова, начала втягивающий сбор в Полтаве. Пока с командой работают украинские игроки, у которых действующие контракты.
В клубе ожидают, что легионеры вернутся в состав, когда команда выедет на зарубежный тренировочный сбор, который должен начаться через две недели.
Ранее сообщалось, что команду возглавит Виктор Скрипник.
«Ворскла» должна стартовать в квалификации Лиги конференций.
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