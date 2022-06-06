Источник: Скрипник согласился возглавить Ворсклу

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник принял предложение возглавить «Ворсклу». Об этом сообщает Footboom.

Стороны уже договорились о сотрудничестве. Контракт еще не подписан, но это произойдет в ближайшие дни.

Вместе со Скрипником в «Ворсклу» перейдет весь его тренерский штаб - Веселин Атанасов, Сергей Попов, Григорий Ярмаш и Андрей Никитин.