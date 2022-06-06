Украина. Премьер лига06 июня 2022, 20:04 |
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Источник: Скрипник согласился возглавить Ворсклу
Тренер сменит клуб в ближайшее время
06 июня 2022, 20:04 |
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Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник принял предложение возглавить «Ворсклу». Об этом сообщает Footboom.
Стороны уже договорились о сотрудничестве. Контракт еще не подписан, но это произойдет в ближайшие дни.
Вместе со Скрипником в «Ворсклу» перейдет весь его тренерский штаб - Веселин Атанасов, Сергей Попов, Григорий Ярмаш и Андрей Никитин.
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Вот и разгадка отставки Максимова! А Скрипник ещё не знает, что Ворскла - это похлеще Зари.
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