Ворскла предложила Скрипнику работу главным тренером

Руководство «Ворсклы» сделало предложение коучу «Зари» Виктору Скрипнику возглавить полтавскую команду с нового сезона.

Источник отмечает, что наставник уже дал предварительное согласие возглавить «Ворсклу», но в комментарии был предельно лаконичен и аккуратен в формулировках: «Еще ничего не подписано, ведутся переговоры».

Контракт Скрипника с «Зарей» истекает 30 июня и, вероятно, продлен не будет, так как ранее сообщалось, что луганский клуб не пролонгировал соглашения ассистентов главного тренера.

«Ворсклу» до недавнего времени возглавлял экс-партнер Виктора Скрипника по «Вердеру» Юрий Максимов, который покинул пост в связи с истечением срока действия контракта.

На пост главного тренера «Зари» ныне СМИ сватают Александра Бабича или Александра Хацкевича.