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  4. Ворскла предложила Скрипнику работу главным тренером
Украина. Премьер лига
05 июня 2022, 13:21 |
795
0

Ворскла предложила Скрипнику работу главным тренером

У руля полтавчан Виктор может сменить своего экс-партнера по «Вердеру» Юрия Максимова

05 июня 2022, 13:21 |
795
0
Ворскла предложила Скрипнику работу главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Руководство «Ворсклы» сделало предложение коучу «Зари» Виктору Скрипнику возглавить полтавскую команду с нового сезона.

Источник отмечает, что наставник уже дал предварительное согласие возглавить «Ворсклу», но в комментарии был предельно лаконичен и аккуратен в формулировках: «Еще ничего не подписано, ведутся переговоры».

Контракт Скрипника с «Зарей» истекает 30 июня и, вероятно, продлен не будет, так как ранее сообщалось, что луганский клуб не пролонгировал соглашения ассистентов главного тренера.

«Ворсклу» до недавнего времени возглавлял экс-партнер Виктора Скрипника по «Вердеру» Юрий Максимов, который покинул пост в связи с истечением срока действия контракта.

На пост главного тренера «Зари» ныне СМИ сватают Александра Бабича или Александра Хацкевича.

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Заря Луганск назначение тренера
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Источник ТаТоТаке
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