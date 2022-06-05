Ворскла предложила Скрипнику работу главным тренером
У руля полтавчан Виктор может сменить своего экс-партнера по «Вердеру» Юрия Максимова
Руководство «Ворсклы» сделало предложение коучу «Зари» Виктору Скрипнику возглавить полтавскую команду с нового сезона.
Источник отмечает, что наставник уже дал предварительное согласие возглавить «Ворсклу», но в комментарии был предельно лаконичен и аккуратен в формулировках: «Еще ничего не подписано, ведутся переговоры».
Контракт Скрипника с «Зарей» истекает 30 июня и, вероятно, продлен не будет, так как ранее сообщалось, что луганский клуб не пролонгировал соглашения ассистентов главного тренера.
«Ворсклу» до недавнего времени возглавлял экс-партнер Виктора Скрипника по «Вердеру» Юрий Максимов, который покинул пост в связи с истечением срока действия контракта.
На пост главного тренера «Зари» ныне СМИ сватают Александра Бабича или Александра Хацкевича.
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