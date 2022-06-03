Заря не продлила контракты с тремя помощниками Скрипника

«Заря» не предложила новые контракты ассистентам Виктора Скрипника. По информации источника, в первый день лета истекли трудовые соглашения с луганчанами у трех помощников Скрипника - Андрея Никитина, Сергея Попова и Григория Ярмаша.

Контракт Виктора Скрипника с «Зарей» истекает 30 июня. Очевидно, что он также не будет продлен.