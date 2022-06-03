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  4. Заря не продлила контракты с тремя помощниками Скрипника
Украина. Премьер лига
03 июня 2022, 05:09 | Обновлено 03 июня 2022, 05:12
162
0

Заря не продлила контракты с тремя помощниками Скрипника

Луганский клуб ждут серьезные изменения

03 июня 2022, 05:09 | Обновлено 03 июня 2022, 05:12
162
0
Заря не продлила контракты с тремя помощниками Скрипника
ФК Заря

«Заря» не предложила новые контракты ассистентам Виктора Скрипника. По информации источника, в первый день лета истекли трудовые соглашения с луганчанами у трех помощников Скрипника - Андрея Никитина, Сергея Попова и Григория Ярмаша.

Контракт Виктора Скрипника с «Зарей» истекает 30 июня. Очевидно, что он также не будет продлен.

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Источник Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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