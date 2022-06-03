Украина. Премьер лига03 июня 2022, 05:09 | Обновлено 03 июня 2022, 05:12
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Заря не продлила контракты с тремя помощниками Скрипника
Луганский клуб ждут серьезные изменения
03 июня 2022, 05:09 | Обновлено 03 июня 2022, 05:12
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«Заря» не предложила новые контракты ассистентам Виктора Скрипника. По информации источника, в первый день лета истекли трудовые соглашения с луганчанами у трех помощников Скрипника - Андрея Никитина, Сергея Попова и Григория Ярмаша.
Контракт Виктора Скрипника с «Зарей» истекает 30 июня. Очевидно, что он также не будет продлен.
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