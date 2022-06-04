Бабич или Хацкевич. Заря ищет замену для Скрипника

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Заря» вместо наставника Виктора Скрипника, который покидает команду, готова пригласить Александра Бабича.

Бабич работает в «Кривбассе», однако его контракт подошел к завершению, а о продлении договора стороны не сообщали.

Несмотря на то, что Бабич является фаворитом, еще одним вариантом называют экс-тренера «Динамо» Киев Александра Хацкевича.