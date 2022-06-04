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  4. Бабич или Хацкевич. Заря ищет замену для Скрипника
Украина. Премьер лига
04 июня 2022, 15:51 |
646
2

Бабич или Хацкевич. Заря ищет замену для Скрипника

Виктор Скрипник точно покинет команду

04 июня 2022, 15:51 |
646
2
Бабич или Хацкевич. Заря ищет замену для Скрипника
fcdynamo.kiev.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Заря» вместо наставника Виктора Скрипника, который покидает команду, готова пригласить Александра Бабича.

Бабич работает в «Кривбассе», однако его контракт подошел к завершению, а о продлении договора стороны не сообщали.

Несмотря на то, что Бабич является фаворитом, еще одним вариантом называют экс-тренера «Динамо» Киев Александра Хацкевича.

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Источник: Заря уже определилась с новым тренером
Заря Луганск Александр Бабич Александр Хацкевич
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Источник Циганик LIVE
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Артем Дима футболист
Уроды. Во время войны Украины  с рф и Белорусси, даже  предполагать взять  белоруса,  да еще и с чемпионата  рф по сути. Ватного до мозга костей  хацуевича. Его место разве что в Динамо  у суркисов.  Болельщики других клубов не примут его 
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