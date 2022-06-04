Украина. Премьер лига04 июня 2022, 15:51 |
646
2
Бабич или Хацкевич. Заря ищет замену для Скрипника
Виктор Скрипник точно покинет команду
04 июня 2022, 15:51 |
646
2
По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Заря» вместо наставника Виктора Скрипника, который покидает команду, готова пригласить Александра Бабича.
Бабич работает в «Кривбассе», однако его контракт подошел к завершению, а о продлении договора стороны не сообщали.
Несмотря на то, что Бабич является фаворитом, еще одним вариантом называют экс-тренера «Динамо» Киев Александра Хацкевича.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июня 2022, 07:15 0
Обозреватель Sport.ua – о будущем Руслана Малиновского в «Аталанте»
Теннис | 04 июня 2022, 10:42 1
Немецкий теннисист – о своем состоянии
Футбол | 03.06.2022, 16:21
Футбол | 04.06.2022, 00:20
Футбол | 04.06.2022, 07:50
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Уроды. Во время войны Украины с рф и Белорусси, даже предполагать взять белоруса, да еще и с чемпионата рф по сути. Ватного до мозга костей хацуевича. Его место разве что в Динамо у суркисов. Болельщики других клубов не примут его
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.06.2022, 12:20
04.06.2022, 04:50 2
03.06.2022, 11:19 7
03.06.2022, 18:20 8
02.06.2022, 19:15
03.06.2022, 12:25 1
04.06.2022, 04:00