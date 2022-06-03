Без Максимова и легионеров. Какой вектор развития выберет Ворскла?

В сезоне-2021/22 полтавская «Ворскла» в очередной раз показала себя командой, которая способна решать достаточно серьезные задачи по меркам украинской Премьер-лиги. После откровенно провального чемпионата-2019/20, по ходу которого полтавчане не только не смогли даже попытаться зацепиться за путевку в еврокубки, но и в какой-то момент вообще вели борьбу за выживание, дела в «Ворскле» медленно, но верно начали идти вверх.

Во многом причиной положительной динамики процессов, происходящих в «Ворскле», стал приход в конце 2019 года на пост главного тренера первой команды Юрия Максимова. Специалист, имеющий за собой негласный статус кризис-менеджера, сумел собрать вокруг себя коллектив, способный и – главное – желающий решать поставленные задачи. А они в Полтаве традиционно серьезные и высокие.

За два года работы с «Ворсклой» Максимову удалось создать боеспособную команду, в которой наряду с привычными для этого специалиста ветеранами место в основе находилось и для молодых талантов, причем не только с украинским паспортом. Дмитрий Ризнык, Павел Исенко, Артем Челядин, Наджиб Якубу, Ибраим Кане – вот неполный список футболистов, которые добились в своей игре очевидного прогресса при Максимове и стали хорошо известны на всю футбольную Украину.

Случались и досадные кадровые оплошности, как с Адеринсолой Эсеолой, однако объясняются они достаточно просто – в самой «Ворскле» еще не готовы выстраивать структуру под конкретного тренера и его запросы, либо же под четкую модель развития на будущее. Некие разброд и шатание все еще были свойственны для трансферной политики полтавчан в недавнем прошлом, а потому в команде порой оказывались те футболисты, которые были абсолютно не нужны главному тренеру.

Но в целом «Ворскла» прогрессировала, как в командных результатах, так и с точки зрения клубной капитализации. Ряд футболистов превратился в отличный актив клуба на рынке и наверняка был бы со временем успешно продан, позволив бюджету «Ворсклы» пополниться солидными суммами, часть из которых нужно было бы реинвестировать в состав. При этом тратиться полтавчане старались минимально, обходясь в основном приглашением свободных агентов и делая это точечно и чрезвычайно выверено. Один только приход люксембургского легионера Оливье Тилля, ставшего в итоге лучшим ассистентом УПЛ-2021/22, чего стоит! Если на момент прихода в «Ворсклу» на Transfermarkt этот хавбек оценивался в 1 миллион евро, то ныне его цена равна уже 1,8 миллиона, и она была бы еще выше, если бы не срыв розыгрыша УПЛ из-за войны.

vorskla.com.ua

Вполне справедливо, что «Ворскла» в итоге добилась путевки в еврокубки на следующий сезон, но поведет команду в континентальные баталии, очевидно, уже не Юрий Максимов. 1 июня полтавский клуб неожиданно для многих сообщил, что контракт с 53-летним специалистом истек, и на текущий момент в «Ворскле» не готовы сказать, будет ли договор продлен. Официально было сообщено, что полтавский клуб планирует проанализировать ситуацию и изучить необходимость корректировки стратегии развития клуба, в том числе и в отношении сотрудничества с прежним тренерским штабом.

Если отбросить дипломатическую «шелуху», то с высокой долей вероятности можно утверждать, что Максимов в «Ворсклу» в качестве главного тренера уже не вернется. Сотрудничество с наставником, сумевшим стабилизировать выступления полтавчан и вывести их на качественно новый уровень, скорее всего, подошло к концу, причем вовсе не так, как это представляли все вокруг.

Очевидно, что Максимов, как кризис-менеджер, более «Ворскле» не нужен, а вот в качестве наставника, работающего на долгосрочную перспективу, почему-то оказался неинтересен. Не стоит исключать, что опытный коуч просто начал просить существенного улучшения условий, причем не только личных для контракта, но и кадровых для усиления состава. Пойти навстречу Максимову в нынешних реалиях в «Ворскле» оказались не готовы. В клубе довольны, что Полтава будет представлена в следующем сезоне в еврокубках, однако пока до конца не видят четкого контура будущей команды.

Можно смело утверждать, что ключевые легионеры, как Оливье Тилль, Наджиб Якубу, Йоонас Тамм, Лукас Рангел, Давид Пуцлин, Ибраим Кане, не вернутся играть в УПЛ, если розыгрыш чемпионата будет происходить, как это сейчас запланировано, на территории Украины. Для иностранцев наш чемпионат был лишь возможностью заработать хорошие деньги, и они вовсе не намерены рисковать своей жизнью и здоровьем ради успеха и дальнейшего продвижения «Ворсклы». Собственно, в других наших клубах картина будет аналогичной, вот только отнюдь не все команды в существенной степени зависят от иностранцев.

В «Ворскле» легионеры не играли на 100% определяющей роли, как в «Шахтере», но в игровых построениях и Тамм, и Кане, и Тилль, и Рангел были очень важны. Заменить их с ходу для полтавчан – практически нереальная задача, а значит, де-факто в Полтаве придется в следующем сезоне строить абсолютно новый коллектив. Не исключено, что с прицелом на клубную молодежь из академии, ведь «Ворскла» U-19 на момент остановки розыгрыша юношеского чемпионата занимала шестую строчку в турнирной таблице.

Не в пользу продления сотрудничества «Ворсклы» с Максимовым говорит и сам факт публичного оглашения об окончании контракта. Обычно наши клубы весьма закрыты и с официальными заявлениями выступают только тогда, когда это действительно нужно или является частью стратегии. Да и в сборной Украины минувшим летом произошла похожая ситуация, когда Андрей Шевченко неожиданно сообщил публично об истечении своего контракта. Кто-то сразу же связал этот шаг с желанием специалиста надавить на УАФ с целью выбить какие-то уступки, но в итоге все закончилось расставанием сторон и приходом на тренерский мостик «сине-желтых» Александра Петракова. Иными словами, если «Ворскла» уже оговорилась про окончание контракта Максимова, то сейчас либо тренер будет вынужден отказаться от того, на что рассчитывал ранее и продлить договор на условиях клуба, либо полтавчане просто сделают ставку на иного специалиста.

vorskla.com.ua

Тем более, что практически под рукой у боссов «Ворсклы» почти беспроигрышный в сложившейся ситуации вариант – Виталий Косовский, работающий с командой U-19, а ранее имевший опыт коуча с основой полтавчан. Под возвращение Косовского на пост главного тренера «Ворсклы» вполне можно продвинуть стратегию омоложения и делегионеризации состава – мол, сама реальность того требуют. Похоже, что где-то по подобному пути полтавчане и будут двигаться в ближайшее время.

Болельщикам же и симпатикам «Ворсклы» лишь остается сожалеть, что из-за войны их команда под руководством Максимова так и не получила возможности довести до логичного завершения трехлетний цикл, вершиной которого должны были стать выступления в еврокубках. Вот там Тилль, Тамм, Кане, Рангел, Якубу и другие иностранцы были бы очень важны и там они получили бы отменный шанс увеличить собственную капитализацию. А для УПЛ, не исключено, «Ворскле» вполне хватит и трех-четырех лидеров среди украинцев, тем более, что об уходе Ризныка, Степанюка, Бацулы, Пердуты речь на текущий момент не идет, да и с опытными Чеснаковым, Скляром, Яворским вполне вероятно, что контракты будут пролонгированы, если новый сезон в УПЛ все-таки состоится. А если так, то с такой компанией, разбавленной молодежью из U-19, «Ворскла» совершенно точно не будет пасти задних в лиге, а делать следующие серьезные продвижения вверх в развитии, очевидно, полтавчанам предстоит уже после наступления мира и экономического благополучия в Украине.