Лучшим ассистентом чемпионата впервые стал игрок Ворсклы
В сезоне-2021/22 Оливье Тилль сделал 7 голевых передач
Лучшим ассистентом УПЛ впервые стал игрок «Ворсклы». В сезоне-2021/22 люксембургский легионер полтавчан Оливье Тилль сделал 7 голевых передач. При этом он на один пункт опередил хавбека горняков Михаила Мудрика, не дав продлить гегемонию футболистов «Шахтера», которые первенствовали в этой номинации в четырех предыдущих чемпионатах.
К слову, ряд изменений произошел в исторической табели о рангах, которая берет начало с сезона-2004/05, когда более-менее тщательно стали подсчитывать результативные пасы. Так, Марлос обошел Руслана Ротаня и делит теперь четвертую позицию с Сергеем Назаренко. В свою очередь в топ-10 вошел Александр Гладкий, сравнявшийся с Артемом Милевским и Максимом Шацких.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие ассистенты УПЛ-2021/22
|
|
Игрок
|
Клуб
|
ГП
|
И
|
1.
|
Оливье ТИЛЛЬ
|
Ворскла
|
7
|
16
|
2.
|
Михаил МУДРИК
|
Шахтер
|
6
|
11
|
3.
|
Илья ШКУРИН
|
Динамо
|
4
|
8
|
4.
|
Ефим КОНОПЛЯ
|
Шахтер
|
4
|
9
|
5.
|
АЛАН ПАТРИК
|
Шахтер
|
4
|
11
|
6.
|
Александр СКЛЯР
|
Ворскла
|
4
|
12
|
7.
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
4
|
13
|
8.
|
ДОДО
|
Шахтер
|
4
|
14
|
|
Никита КРАВЧЕНКО
|
Днепр-1
|
4
|
14
|
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
4
|
14
|
11.
|
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ
|
Десна
|
4
|
16
|
|
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ
|
Заря
|
4
|
16
|
13.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
4
|
17
Лучшие ассистенты УПЛ за историю (начиная с сезона 2004/05)
|
|
Игрок
|
Клубы
|
ГП
|
1.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
88
|
2.
|
ТАЙСОН
|
Металлист/Шахтер
|
68
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
57
|
4.
|
МАРЛОС
|
Металлист/Шахтер
|
52
|
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр/Таврия/
|
52
|
|
|
Черноморец/Металлист
|
|
6.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр/Динамо
|
50
|
7.
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
Кривбасс/Таврия/
|
47
|
|
|
Александрия/Заря
|
|
8.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Харьков/Шахтер/
|
44
|
|
|
Днепр/Карпаты/
|
|
|
|
Динамо/Черноморец/Заря
|
44
|
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Динамо
|
44
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо/Арсенал/Говерла
|
44
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