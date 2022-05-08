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  4. Лучшим ассистентом чемпионата впервые стал игрок Ворсклы
Украина. Премьер лига
08 мая 2022, 16:40 | Обновлено 08 мая 2022, 18:16
495
0

Лучшим ассистентом чемпионата впервые стал игрок Ворсклы

В сезоне-2021/22 Оливье Тилль сделал 7 голевых передач

08 мая 2022, 16:40 | Обновлено 08 мая 2022, 18:16
495
0
Лучшим ассистентом чемпионата впервые стал игрок Ворсклы
ФК Ворскла. Оливье Тилль

Лучшим ассистентом УПЛ впервые стал игрок «Ворсклы». В сезоне-2021/22 люксембургский легионер полтавчан Оливье Тилль сделал 7 голевых передач. При этом он на один пункт опередил хавбека горняков Михаила Мудрика, не дав продлить гегемонию футболистов «Шахтера», которые первенствовали в этой номинации в четырех предыдущих чемпионатах.

К слову, ряд изменений произошел в исторической табели о рангах, которая берет начало с сезона-2004/05, когда более-менее тщательно стали подсчитывать результативные пасы. Так, Марлос обошел Руслана Ротаня и делит теперь четвертую позицию с Сергеем Назаренко. В свою очередь в топ-10 вошел Александр Гладкий, сравнявшийся с Артемом Милевским и Максимом Шацких.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ-2021/22

 

Игрок

Клуб

ГП

И

1.

Оливье ТИЛЛЬ

Ворскла

7

16

2.

Михаил МУДРИК

Шахтер

6

11

3.

Илья ШКУРИН

Динамо

4

8

4.

Ефим КОНОПЛЯ

Шахтер

4

9

5.

АЛАН ПАТРИК

Шахтер

4

11

6.

Александр СКЛЯР

Ворскла

4

12

7.

Николай ШАПАРЕНКО

Динамо

4

13

8.

ДОДО

Шахтер

4

14

 

Никита КРАВЧЕНКО

Днепр-1

4

14

 

МАРЛОС

Шахтер

4

14

11.

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ

Десна

4

16

 

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Заря

4

16

13.

Артем ДОВБИК

Днепр-1

4

17

Лучшие ассистенты УПЛ за историю (начиная с сезона 2004/05)

 

Игрок

Клубы

ГП

1.

Дарио СРНА

Шахтер

88

2.

ТАЙСОН

Металлист/Шахтер

68

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

57

4.

МАРЛОС

Металлист/Шахтер

52

 

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр/Таврия/

52

 

 

Черноморец/Металлист

 

6.

Руслан РОТАНЬ

Днепр/Динамо

50

7.

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Кривбасс/Таврия/

47

 

 

Александрия/Заря

 

8.

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков/Шахтер/

44

 

 

Днепр/Карпаты/

 

 

 

Динамо/Черноморец/Заря

44

 

Артем МИЛЕВСКИЙ

Динамо

44

 

Максим ШАЦКИХ

Динамо/Арсенал/Говерла

44
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цифры и факты Оливье Тилль Ворскла Полтава
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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