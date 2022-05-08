Лучшим ассистентом чемпионата впервые стал игрок Ворсклы

Лучшим ассистентом УПЛ впервые стал игрок «Ворсклы». В сезоне-2021/22 люксембургский легионер полтавчан Оливье Тилль сделал 7 голевых передач. При этом он на один пункт опередил хавбека горняков Михаила Мудрика, не дав продлить гегемонию футболистов «Шахтера», которые первенствовали в этой номинации в четырех предыдущих чемпионатах.

К слову, ряд изменений произошел в исторической табели о рангах, которая берет начало с сезона-2004/05, когда более-менее тщательно стали подсчитывать результативные пасы. Так, Марлос обошел Руслана Ротаня и делит теперь четвертую позицию с Сергеем Назаренко. В свою очередь в топ-10 вошел Александр Гладкий, сравнявшийся с Артемом Милевским и Максимом Шацких.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ-2021/22

Игрок Клуб ГП И 1. Оливье ТИЛЛЬ Ворскла 7 16 2. Михаил МУДРИК Шахтер 6 11 3. Илья ШКУРИН Динамо 4 8 4. Ефим КОНОПЛЯ Шахтер 4 9 5. АЛАН ПАТРИК Шахтер 4 11 6. Александр СКЛЯР Ворскла 4 12 7. Николай ШАПАРЕНКО Динамо 4 13 8. ДОДО Шахтер 4 14 Никита КРАВЧЕНКО Днепр-1 4 14 МАРЛОС Шахтер 4 14 11. Владислав КАЛИТВИНЦЕВ Десна 4 16 Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ Заря 4 16 13. Артем ДОВБИК Днепр-1 4 17

Лучшие ассистенты УПЛ за историю (начиная с сезона 2004/05)