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  4. Максимов покидает Ворсклу? Клуб сообщил о завершении контракта тренера
Украина. Премьер лига
01 июня 2022, 14:14 |
1301
1

Максимов покидает Ворсклу? Клуб сообщил о завершении контракта тренера

Клуб решил поменять стратегию развития

01 июня 2022, 14:14 |
1301
1
Максимов покидает Ворсклу? Клуб сообщил о завершении контракта тренера
fcdynamo.kiev.ua

«Ворскла» на официальном сайте сообщила о том, что контракт наставника Юрия Максимова подошел к завершению.

В клубе отмечают, что сейчас намерены обсудить изменения в стратегии развития клуба, в том числе и возможность продления работы нынешнего тренерского штаба.

Сам Максимов в последних интервью ничего не говорил по поводу возможного ухода из команды.

В сезоне 2022/23 «Ворскла» должна стартовать в Лиге конференций.

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Ворскла Полтава Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Ворскла
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BekXan
При всій ситуації що є маємо надію що Максимов залишиться як і весь тренерский штаб.
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