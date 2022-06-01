Украина. Премьер лига01 июня 2022, 14:14 |
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Максимов покидает Ворсклу? Клуб сообщил о завершении контракта тренера
Клуб решил поменять стратегию развития
01 июня 2022, 14:14 |
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«Ворскла» на официальном сайте сообщила о том, что контракт наставника Юрия Максимова подошел к завершению.
В клубе отмечают, что сейчас намерены обсудить изменения в стратегии развития клуба, в том числе и возможность продления работы нынешнего тренерского штаба.
Сам Максимов в последних интервью ничего не говорил по поводу возможного ухода из команды.
В сезоне 2022/23 «Ворскла» должна стартовать в Лиге конференций.
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При всій ситуації що є маємо надію що Максимов залишиться як і весь тренерский штаб.
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