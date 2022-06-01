Максимов покидает Ворсклу? Клуб сообщил о завершении контракта тренера

«Ворскла» на официальном сайте сообщила о том, что контракт наставника Юрия Максимова подошел к завершению.

В клубе отмечают, что сейчас намерены обсудить изменения в стратегии развития клуба, в том числе и возможность продления работы нынешнего тренерского штаба.

Сам Максимов в последних интервью ничего не говорил по поводу возможного ухода из команды.

В сезоне 2022/23 «Ворскла» должна стартовать в Лиге конференций.