Металлист 1925 обыграл Колос в спарринге

«Металлист 1925» и «Колос» провели контрольный поединок в селе Счастливое Киевской области, где харьковский клуб вынужден базироваться из-за войны.

Команда Валерия Кривенцова одержала победу со счетом 2:1. Для «Металлиста 1925» это был первый спарринг в это межсезонье.

Контрольный матч

«Металлист 1925» – «Колос» – 2:1

Голы: игрок на просмотре, 13 (1:0). Черноморец, 15 (1:1). Русин, 56 (2:1).

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей