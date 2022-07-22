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Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 19:53 | Обновлено 22 июля 2022, 20:00
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0

Металлист 1925 обыграл Колос в спарринге

Команда Валерия Кривенцова одержала победу со счетом 2:1

22 июля 2022, 19:53 | Обновлено 22 июля 2022, 20:00
175
0
Металлист 1925 обыграл Колос в спарринге
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» и «Колос» провели контрольный поединок в селе Счастливое Киевской области, где харьковский клуб вынужден базироваться из-за войны.

Команда Валерия Кривенцова одержала победу со счетом 2:1. Для «Металлиста 1925» это был первый спарринг в это межсезонье.

Контрольный матч

«Металлист 1925» – «Колос» – 2:1
Голы: игрок на просмотре, 13 (1:0). Черноморец, 15 (1:1). Русин, 56 (2:1).

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

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Источник Sport.ua
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