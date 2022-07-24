Голкипер Металлиста 1925: «Всегда хочется побеждать»

Вратарь «Металлиста 1925» Денис Сидоренко поделился впечатлениями от спарринга против «Колоса», который харьковчане выиграли со счетом 2:1.

– Я считаю, что мы провели хорошую игру, победили. Сейчас идет сбор, все это понимают, мы под нагрузкой. Но очень хорошо, что победили, что-то получалось, что-то нет. Проанализируем и будем работать дальше.

– Правильно ли мы понимаем, что сейчас акцент не ставится на том, чтобы одерживать победы в товарищеских матчах?

– Всегда хочется побеждать. Потому, конечно, хочешь и хорошую игру показывать, и побеждать. Мы много работаем над тем, чтобы все, что мы делаем на тренировках, мы переносили на матчи.

– Пять месяцев команда не играла даже товарищеских поединков. Насколько трудно снова проводить матчи? Не отвыкли?

– Нет. Времени действительно много прошло. Не могу сказать, что отвыкли. Понемногу набираем и будет все хорошо.

– В эпизоде, когда «Колос» забил, ты совершил классный сейв. Спасти еще раз, когда в упор расстреливали, шансов не было?

– Да, был удар головой, отбил. Кто-то не доработал. Проанализируем, сделаем выводы и будем двигаться дальше.