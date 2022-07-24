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Украина. Премьер лига
24 июля 2022, 05:20 |
32
0

Голкипер Металлиста 1925: «Всегда хочется побеждать»

Денис Сидоренко – о спарринге против «Колоса»

24 июля 2022, 05:20 |
32
0
Голкипер Металлиста 1925: «Всегда хочется побеждать»
ФК Металлист 1925. Денис Сидоренко

Вратарь «Металлиста 1925» Денис Сидоренко поделился впечатлениями от спарринга против «Колоса», который харьковчане выиграли со счетом 2:1.

– Я считаю, что мы провели хорошую игру, победили. Сейчас идет сбор, все это понимают, мы под нагрузкой. Но очень хорошо, что победили, что-то получалось, что-то нет. Проанализируем и будем работать дальше.

– Правильно ли мы понимаем, что сейчас акцент не ставится на том, чтобы одерживать победы в товарищеских матчах?
– Всегда хочется побеждать. Потому, конечно, хочешь и хорошую игру показывать, и побеждать. Мы много работаем над тем, чтобы все, что мы делаем на тренировках, мы переносили на матчи.

– Пять месяцев команда не играла даже товарищеских поединков. Насколько трудно снова проводить матчи? Не отвыкли?
– Нет. Времени действительно много прошло. Не могу сказать, что отвыкли. Понемногу набираем и будет все хорошо.

– В эпизоде, когда «Колос» забил, ты совершил классный сейв. Спасти еще раз, когда в упор расстреливали, шансов не было?
– Да, был удар головой, отбил. Кто-то не доработал. Проанализируем, сделаем выводы и будем двигаться дальше.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос Денис Сидоренко
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Источник ФК Металлист 1925
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