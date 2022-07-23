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22.07.2022, FT 2 : 1
Украина. Премьер лига23 июля 2022, 09:30 |
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Металлист 1925 – Колос – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
23 июля 2022, 09:30 |
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«Металлист 1925» и «Колос» провели контрольный поединок в селе Счастливое Киевской области, где харьковский клуб вынужден базироваться из-за войны.
Команда Валерия Кривенцова одержала победу со счетом 2:1. Для «Металлиста 1925» это был первый спарринг в это межсезонье.
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