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22.07.2022, FT 2 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 09:30 |
133
0

Металлист 1925 – Колос – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

23 июля 2022, 09:30 |
133
0
Металлист 1925 – Колос – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Металлист 1925» и «Колос» провели контрольный поединок в селе Счастливое Киевской области, где харьковский клуб вынужден базироваться из-за войны.

Команда Валерия Кривенцова одержала победу со счетом 2:1. Для «Металлиста 1925» это был первый спарринг в это межсезонье.

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Источник Sport.ua
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