Металлист 1925 – Колос – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Металлист 1925» и «Колос» провели контрольный поединок в селе Счастливое Киевской области, где харьковский клуб вынужден базироваться из-за войны.

Команда Валерия Кривенцова одержала победу со счетом 2:1. Для «Металлиста 1925» это был первый спарринг в это межсезонье.