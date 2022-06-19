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  4. ФОТО. Динамо начало тренировки под руководством Мирчи Луческу
Украина. Премьер лига
19 июня 2022, 16:35 |
188
1

ФОТО. Динамо начало тренировки под руководством Мирчи Луческу

Румынский специалист уже на базе столичного клуба

19 июня 2022, 16:35 |
188
1
ФОТО. Динамо начало тренировки под руководством Мирчи Луческу
ФК Динамо Киев

Успешно пройдя медобследование, традиционное для футболистов дважды в год, динамовцы сразу же включились в полноценную работу, имея по две тренировки в день на клубной базе в Вите-Литовской.

Тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу дает возможность молодежи проявить себя. Первые тренировки после возвращения в Киев направлены на выносливость, нарабатываются кондиции на будущий сезон.

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Мирча Луческу Динамо Киев учебно-тренировочные сборы
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Источник ФК Динамо Киев
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.Zport
Чемпионы там где и должны быть - в Киеве!!!
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