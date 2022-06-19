ФОТО. Динамо начало тренировки под руководством Мирчи Луческу

Успешно пройдя медобследование, традиционное для футболистов дважды в год, динамовцы сразу же включились в полноценную работу, имея по две тренировки в день на клубной базе в Вите-Литовской.

Тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу дает возможность молодежи проявить себя. Первые тренировки после возвращения в Киев направлены на выносливость, нарабатываются кондиции на будущий сезон.