Украина. Премьер лига19 июня 2022, 16:35 |
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ФОТО. Динамо начало тренировки под руководством Мирчи Луческу
Румынский специалист уже на базе столичного клуба
19 июня 2022, 16:35 |
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Успешно пройдя медобследование, традиционное для футболистов дважды в год, динамовцы сразу же включились в полноценную работу, имея по две тренировки в день на клубной базе в Вите-Литовской.
Тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу дает возможность молодежи проявить себя. Первые тренировки после возвращения в Киев направлены на выносливость, нарабатываются кондиции на будущий сезон.
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