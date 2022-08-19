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Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 16:39 | Обновлено 19 августа 2022, 16:55
363
0

Черноморец разгромил Реал Фарму в спарринге

В контрольном матче с участием земляков было забито девять мячей

19 августа 2022, 16:39 | Обновлено 19 августа 2022, 16:55
363
0
Черноморец разгромил Реал Фарму в спарринге
ФК Черноморец Одесса

16 августа на клубной базе одесского «Черноморца» в Совиньоне «моряки» провели спарринг с выступающим во второй лиге «Реал Фармой». Игра, в которой тренерский штаб старшего по рангу клуба использовал смешанный состав, завершилась с крупным счетом 8:1 в его пользу.

В первой половине встречи подопечные Романа Григорчука дважды поразили ворота «фармацевтов», а после перерыва забили еще шесть мячей. Соперник же «Черноморца», начавший подготовку к сезону-2022/23 на прошлой неделе, довольствовался лишь одним голом.

Для тренерского штаба «моряков» этот контрольный матч стал последней проверкой сил команды, как и возможностей многих новичков перед стартующим 23 августа новым чемпионатом.

Что касается «Реал Фармы», то после того, как этот коллектив приступил к тренировкам, он провел уже второй спарринг. Сначала соперником был «Черноморец» U-19, а затем главная команда «моряков». Из тридцати футболистов, находящихся в расположении «фармацевтов», свыше десяти - новички.

Играющий президент «Реал Фармы» 56-летний Николай Лиховидов в матче участия не принимал.

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Источник: Черноморец подписал Александра Гладкого
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Реал Фарма Черноморец Одесса контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
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Источник UA-Football
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