Металлист 1925 с игроками на просмотре обыграл Александрию

«Металлист 1925» в контрольном матче обыграл «Александрию» со счетом 2:1. В составе харьковской команды был ряд игроков, которые находятся на просмотре.

Металлист 1925 – Александрия – 2:1

Голы: Курило 51, Зубков 88 – Третьяков 13

Металлист 1925: Мозиль, Жичиков (Шершень 80), Безуглый, Курило, игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок (к), игрок на просмотре, Ременюк (игрок на просмотре 37), Дмитренко (Русин 64), Зубков

Александрия: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Билошевский, Цуриков, Рыбалка, Демченко, Волошин, Калитвинцев, Третьяков (к), Кобзарь