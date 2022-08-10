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  4. Металлист 1925 с игроками на просмотре обыграл Александрию
Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 18:14 |
112
0

Металлист 1925 с игроками на просмотре обыграл Александрию

Контрольный матч команд УПЛ

10 августа 2022, 18:14 |
112
0
Металлист 1925 с игроками на просмотре обыграл Александрию
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» в контрольном матче обыграл «Александрию» со счетом 2:1. В составе харьковской команды был ряд игроков, которые находятся на просмотре.

Металлист 1925 – Александрия – 2:1
Голы: Курило 51, Зубков 88 – Третьяков 13

Металлист 1925: Мозиль, Жичиков (Шершень 80), Безуглый, Курило, игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок (к), игрок на просмотре, Ременюк (игрок на просмотре 37), Дмитренко (Русин 64), Зубков

Александрия: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Билошевский, Цуриков, Рыбалка, Демченко, Волошин, Калитвинцев, Третьяков (к), Кобзарь

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Источник ФК Металлист 1925
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