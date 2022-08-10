Металлист 1925 с игроками на просмотре обыграл Александрию
Контрольный матч команд УПЛ
«Металлист 1925» в контрольном матче обыграл «Александрию» со счетом 2:1. В составе харьковской команды был ряд игроков, которые находятся на просмотре.
Металлист 1925 – Александрия – 2:1
Голы: Курило 51, Зубков 88 – Третьяков 13
Металлист 1925: Мозиль, Жичиков (Шершень 80), Безуглый, Курило, игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок (к), игрок на просмотре, Ременюк (игрок на просмотре 37), Дмитренко (Русин 64), Зубков
Александрия: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Билошевский, Цуриков, Рыбалка, Демченко, Волошин, Калитвинцев, Третьяков (к), Кобзарь
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