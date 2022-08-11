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Товарищеские матчи
Металлист 1925
10.08.2022, FT 2 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
11 августа 2022, 07:38 | Обновлено 11 августа 2022, 07:58
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0

Металлист 1925 – Александрия – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

11 августа 2022, 07:38 | Обновлено 11 августа 2022, 07:58
40
0
Металлист 1925 – Александрия – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

В рамках подготовки к новому сезону «Металлист 1925» в товарищеском матче обыграл «Александрию» со счетом 2:1.

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Источник Sport.ua
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