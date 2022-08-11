Товарищеские матчи
10.08.2022, FT 2 : 1
Украина. Премьер лига11 августа 2022, 07:38 | Обновлено 11 августа 2022, 07:58
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Металлист 1925 – Александрия – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
11 августа 2022, 07:38 | Обновлено 11 августа 2022, 07:58
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В рамках подготовки к новому сезону «Металлист 1925» в товарищеском матче обыграл «Александрию» со счетом 2:1.
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