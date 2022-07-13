Ярослав ВИШНЯК: «Рассматриваем эти матчи как этап подготовки к чемпионату»
Наставник «Колоса» – о победах над аматорскими клубами
Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победы над «Полесьем Ставки» (3:1) и «Нивой Бузовой» (1:0) в товарищеских матчах.
«Ребята сейчас работают под нагрузками и выполняют запланированную работу, тяжелую работу. Мы с пониманием относимся к определенным ошибкам, которые допускаются игроками, поскольку рассматриваем эти матчи, как этап подготовки к чемпионату. Впереди еще есть время и контрольные матчи уже с другими соперниками», - сказал Вишняк.
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