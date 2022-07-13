Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярослав ВИШНЯК: «Рассматриваем эти матчи как этап подготовки к чемпионату»
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 10:19 | Обновлено 13 июля 2022, 10:27
90
0

Ярослав ВИШНЯК: «Рассматриваем эти матчи как этап подготовки к чемпионату»

Наставник «Колоса» – о победах над аматорскими клубами

13 июля 2022, 10:19 | Обновлено 13 июля 2022, 10:27
90
0
Ярослав ВИШНЯК: «Рассматриваем эти матчи как этап подготовки к чемпионату»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победы над «Полесьем Ставки» (3:1) и «Нивой Бузовой» (1:0) в товарищеских матчах.

«Ребята сейчас работают под нагрузками и выполняют запланированную работу, тяжелую работу. Мы с пониманием относимся к определенным ошибкам, которые допускаются игроками, поскольку рассматриваем эти матчи, как этап подготовки к чемпионату. Впереди еще есть время и контрольные матчи уже с другими соперниками», - сказал Вишняк.

По теме:
Шахтер проведет три спарринга на первом сборе в Нидерландах
Динамо U-19 – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тренер Лиона: «Мы играли против хорошей команды»
Ярослав Вишняк Колос Ковалевка товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Полесье Ставки Нива Бузовая
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ахметов закрыл Футболы, Ярославский вернулся в Украину, спарринги Динамо
Футбол | 13 июля 2022, 06:45 0
Ахметов закрыл Футболы, Ярославский вернулся в Украину, спарринги Динамо
Ахметов закрыл Футболы, Ярославский вернулся в Украину, спарринги Динамо

Главные новости за 12 июля на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с главным тренером
Футбол | 13 июля 2022, 09:00 0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с главным тренером

Новое соглашение Валерия Иващенко с «пивоварами» рассчитано до 30 июня 2023 года

Источник: Александр Ярославский возвращается в Украину
Футбол | 12.07.2022, 16:21
Источник: Александр Ярославский возвращается в Украину
Источник: Александр Ярославский возвращается в Украину
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
Футбол | 12.07.2022, 21:21
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футбол | 12.07.2022, 15:49
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
12.07.2022, 23:52 11
Футбол
Есть одно условие. Фьюри готов возобновить карьеру
Есть одно условие. Фьюри готов возобновить карьеру
11.07.2022, 09:31 7
Бокс
Виталий Кличко рассказал, готов ли ударить путина при встрече
Виталий Кличко рассказал, готов ли ударить путина при встрече
12.07.2022, 03:46
Бокс
Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче
Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче
12.07.2022, 11:55 4
Футбол
Крах Хорватии, возвращение Драгича, успехи Кабо-Верде и Южного Судана
Крах Хорватии, возвращение Драгича, успехи Кабо-Верде и Южного Судана
11.07.2022, 13:32
Баскетбол
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
12.07.2022, 07:19 14
Футбол
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
11.07.2022, 19:47 6
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.07.2022, 01:35 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем